Monfils anuncia su retirada del tenis profesional

Gael Monfils ha anunciado a través de las redes sociales que se retirará del tenis al cierre de la temporada 2026. De esta forma, una de las figuras más carismáticas de los últimos años ya ha puesto una fecha final a su carrera, dejando prácticamente solo a Novak Djokovic como representante de una generación que, poco a poco, ha ido desvaneciéndose.

"La oportunidad de convertir mi pasión en una profesión es un privilegio que he valorado en cada partido y momento vivido en estos 21 años de carrera. Aunque este deporte lo significa todo para mí, me siento completamente en paz con la decisión de retirarme al final de la temporada 2026", comentaba el tenista francés a través de un comunicado.

Monfils, que actualmente ocupa la posición 53 del ranking mundial, sigue dando guerra a los tenistas jóvenes en los Masters 1000 y Grand Slams. Sin embargo, en partidos que exigen un nivel físico más grande, se le ve cada vez más superado y sufriendo en pista. A sus 39 años, se trata de uno de los jugadores más longevos del actual ranking.

A pesar de las lesiones, siendo el jugador con más retiradas desde el año 1990 (35), el galo ha seguido compitiendo y superando cada obstáculo para mantenerse en la élite todos estos años. Desde su debut en el año 2004, ha levantado un total de 13 títulos individuales, llegando a la posición número 6 del planeta en 2016.

"Cuando amas algo de forma tan intensa, nunca parece haber un buen momento para decir adiós. Pero los 40 parecen el momento correcto para mí. Por supuesto, ganar un título más antes de retirarme sería algo increíble. Pero, siendo sincero, mi único objetivo real para el año que viene es sencillo: intentar disfrutar cada minuto y jugar cada partido como si fuese el último.

Gael Monfils y Elina Svitolina maravillan en Melbourne / EFE

Este mismo año, Monfils levantó un título en Auckland, durante la primera semana de 2025. En la publicación también tuvo palabras de agradecimiento a los miembros de su equipo, a la Federación Francesa de Tenis, sus padres, y por supuesto su esposa y estrella del circuito WTA: Elina Svitolina. La ucraniana es actualmente la número 13 del mundo.

Gael formó parte de una generación de tenistas franceses que alcanzó el 'top ten', pero jamás pudo llevarse un Grand Slam. Es el caso de jugadores como Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga o Gilles Simon. En su país, es uno de los jugadores más queridos, como se demostró en el último Roland Garros, dejando un partido épico ante el británico Jack Draper.