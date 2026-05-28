Moïse Kouame: la revolución francesa que soñaba Roland Garros

Carente de grandes referencias masculinas en los últimos años, Francia ha encontrado en Moise Kouame un nuevo foco de ilusión en Roland Garros. El joven parisino de 17 años, invitado por la organización, sigue sorprendiendo al tenis mundial después de clasificarse para la tercera ronda tras derrotar al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en un duelo épico resuelto por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6(8) después de casi cinco horas de batalla.

Nacido en las afueras de París, de padre camerunés y madre marfileña, Kouame confirmó así el enorme salto de nivel que ha dado durante el último año. A comienzos de temporada ocupaba el puesto 833 del ranking ATP y, tras su actuación en París, ascenderá al menos hasta el 252 del mundo.

Su progresión está siendo meteórica. Hasta este 2026 nunca había derrotado a un jugador situado entre los 250 mejores del ranking, pero en apenas unos meses ya ha sumado triunfos ante ocho rivales de ese nivel. Primero logró en Montpellier su primera victoria frente a un top-200; más tarde derrotó a un top-100 en Miami y ahora, en Roland Garros, ya presume de haber superado también a un top-50.

Pero más allá de los resultados, lo que más impacto ha generado en Francia es su edad.

Kouame ya se había convertido en el jugador más joven en superar una ronda en Roland Garros desde 1991 y ahora da otro paso más alcanzando la tercera ronda, algo que ningún tenista tan joven lograba en un Grand Slam desde Rafael Nadal en Wimbledon 2003.

Moise Kouame celebrando el triunfo / EFE

“La edad es algo de lo que habla mucha gente, pero yo intento no pensar demasiado en ello”, aseguró el francés días atrás.

Formado durante años en la academia de Justine Henin en Bélgica y posteriormente en la de Patrick Mouratoglou, Kouame cuenta además actualmente en su equipo con el recién retirado Richard Gasquet. Su duelo ante Vallejo confirmó también el carácter competitivo que ya empieza a ilusionar al público francés.

El paraguayo, de 22 años y número 71 del mundo, estuvo muy cerca de culminar una remontada histórica después de perder los dos primeros sets y colocarse 5-2 arriba en el quinto. Incluso llegó a disponer de ventaja en el super tie-break definitivo.

Sin embargo, Kouame reaccionó empujado por el ambiente de la Suzanne Lenglen y terminó cerrando un triunfo agónico que desató la locura en París.

Vallejo abandona igualmente el torneo con una actuación muy destacada en su debut en un Grand Slam, después de haber alcanzado también por primera vez la segunda ronda tras la retirada del británico Cameron Norrie en su partido inicial.