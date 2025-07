La modelo que deslumbró en Wimbledon recibe acoso por su físico

La tenista canadiense-estadounidense Carson Branstine, que recientemente debutó en Wimbledon, ha denunciado el acoso que recibe en sus redes sociales por su aspecto físico en una entrevista concedida a 'The Sun'. Branstine para sobrellevar esta situación, confesó que no le queda nada más que "aceptar los insultos con calma", sugiriendo que simplemente "confirman" lo que ella ya sabe.

La deportista compagina sus dos pasiones, el tenis y el modelaje. En una entrevista explicó: "Extrañamente, el modelaje y el tenis tienen muchas similitudes, muchas veces eres un objeto, y la gente no siempre se da cuenta de que también eres una persona", afirmó al medio de comunicación Clay Tenis. Gracias a trabajar con grandes marcas como Zara o Lululemon y a repartir comida a domicilio, Carson ha podido permitirse participar en los torneos de tenis. Actualmente, forma parte de la agencia de modelos

Sin duda fue la sorpresa de Wimbledon, su primera vez en un 'Grand Slam', donde se clasificó para el cuadro final del All England Club siendo la número 197 del ranking. Branstine se ganó su lugar en el cuadro principal de Wimbledon en la fase previa. En el camino, derrotó a la semifinalista de Roland Garros, Loïs Boisson.

En su primer partido de Grand Slam en el cuadro principal, Branstine se enfrentó a uno de los grandes desafíos del torneo, la cabeza de serie número uno, Aryna Sabalenka. Aunque perdió 6-1 y 7-5, la canadiense impresionó a los aficionados con su compostura y su gran capacidad de saque, especialmente en el segundo set, donde llevó a Sabalenka al límite.

Formar parte de dos mundos tan mediáticos no ha sido fácil para la tenista. "Los comentarios de odio más comunes son por ser modelo". El tenis no es barato y el modelaje ha supuesto una ayuda para desarrollar su faceta deportista. "Me fascina estar frente a una cámara durante una sesión de fotos. Es divertido, me encanta la moda. Ha sido una de las razones por las que he podido costearme algunos viajes. No quise pedirle nada a mis padres, quería que todo viniera de mí y de mi tenis", dijo Brastine en una entrevista a Clay Tenis.

En la entrevista que concedió a 'The Sun' explicó lo siguiente: "A la gente le gusta comentar sus opiniones sobre cosas cuando realmente no saben nada, pero no me molesta. "Los dos comentarios de odio más comunes, entre comillas, en realidad han sido por qué soy una modelo firmada, así que es como decir gracias, chicos, no están diciendo nada que no sepa", comentó Carson.

Además, la deportista también confesó el insulto que más recibe respecto a sus ojos. "Me llaman extraterrestre. He visto comentarios, me han enviado mensajes directos y cosas así en diferentes artículos de noticias, Twitter, Instagram o donde sea, diciendo: "Oh, tienes los ojos muy separados". "Eres un extraterrestre". Para añadir: "Yo digo, ese es literalmente el punto. Gracias. Siempre me considero extraterrestre", declaró Branstine.