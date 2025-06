Mladenovic, sobre su indignación con el nuevo formato del US Open: "No tiene nada que ver con Alcaraz"

Los cambios en el dobles mixto del US Open, adelantado una semana al Grand Slam, ha provocado que muchos tenistas de la zona alta del ranking se apunten al mismo como una forma de preparar el major americano. Una decisión que ha generado cierta polémica entre algunos tenistas que esta miércoles se ha convertido en una auténtica tormenta a tenor de unas declaraciones mal entendidas de la jugadora Kristina Mladenovic.

La francesa, especialista en dobles, con varios títulos incluidos tres de categoría mixta, se pronunció al respecto de este cambio que considera que puede perjudicar a los especialistas y cargó directamente contra algunos de los que se han apuntando a participar, como es el caso de Carlos Alcaraz.

"Cuando oyes a Alcaraz y a otros decir que van a disputar el torneo para divertirse y preparar el US Open, da vergüenza ajena. Estamos hablando de un evento de Grand Slam, que no puede ser ni preparación ni diversión. En términos de estrategia empresarial, la idea es brillante, pero en términos deportivos están alterando la esencia de nuestro deporte, es un gran problema. "Veo bien hacer un evento así, pero que no supriman el torneo de dobles mixto tradicional de los Grand Slam", comentó Mladenovic en declaraciones que recoge 'Eurosport'.

Réplica a la prensa

Poco después de que muchos medios se hicieran eco de estas declaraciones, la propia tenista tuvo que salir al paso y aclarar los comentarios al respecto del tenista murciano.

"¡Un periodista más que tergiversa nuestras palabras para crear opiniones! Nada que ver con Carlos. Mis comentarios se refieren únicamente al US Open. Considero que este nuevo evento es una "brillante idea de marketing". Pero su formato, las normas de entrada y la comunicación que lo rodea... ¡es una exposición, no un GS", escribió Mladenovic en respuesta al mensaje de un periodista español que se hacía eco de sus declaraciones.

La publicación ha generado un intercambio de opiniones con el periodista citado en el tuit y una serie de respuestas debatiendo sobre este nuevo formato que antes de empezar ya está dando mucho que hablar.

Entre las parejas inscritas se encuentran algunos de los grandes nombres del panorama tenístico actual como las formadas por Carlos Alcaraz y Emma Raducanu; Jannik Sinner y Emma Navarro; Novak Djokovic y Olga Danilovic o Lorenzo Musetti y Jasmine Paolini, entre otros.