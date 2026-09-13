Un misil ruso destruye la casa de Yastremska: "Solo sobrevivió una toalla de Roland Garros"

El tenis vuelve a quedar salpicado por la guerra en Ucrania. La tenista Dayana Yastremska denunció este sábado que un misil de crucero ruso Kalibr destruyó por completo el apartamento de su familia en Odesa, durante el ataque registrado en la noche del 11 al 12 de septiembre.

La propia jugadora compartió en Instagram imágenes de los daños y explicó que el proyectil impactó directamente contra el piso 22 de un edificio residencial de varias plantas.

“Esta noche. Así se ve el ‘mundo ruso’. Un impacto directo de un misil Kalibr. Un misil ruso destruyó nuestro apartamento en Odesa. Lo único que sobrevivió fue una toalla de Roland Garros”, escribió Yastremska.

La tenista ucraniana, de 26 años, acompañó las imágenes con un segundo mensaje cargado de simbolismo: “Simbólico. Un trozo del tenis mundial sobrevivió a un misil ruso. Nuestra casa, no”.

Yastremska también dirigió su mensaje a los organismos que gobiernan el tenis mundial, la WTA y la ITF, en referencia a la política de neutralidad adoptada con los deportistas rusos y bielorrusos desde el inicio de la invasión de Ucrania.

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“Mirad estas imágenes con nuestros ojos. Este es el verdadero significado de vuestra ‘neutralidad’, desde el lado ucraniano de la pista”, escribió la tenista.