Mirra Andreeva, sobre su entrenadora Conchita Martínez: "No cruzamos el límite de la amistad"

Mirra Andreeva ha demostrado que, a pesar de su juventud, es una de las grandes figuras del tenis actual. Con tan solo 19 años, ha estrenado su palmarés de Grand Slam coronándose como la reina de Roland Garros, bajo la dirección de la española Conchita Martínez, su entrenadora.

Ambas han demostrado en repetidas ocasiones la complicidad que las caracteriza. A pesar de haber firmado una gran temporada sobre arcilla, los resultados en hierba no han sido los esperados, algo que no ha agradado en absoluto a la tenista rusa.

Ahora afronta su primera participación en el Masters 1000 de Toronto, donde buscará conquistar un nuevo título tras quedarse sin éxitos en la gira de hierba. Antes de su debut en esta nueva cita, la tenista ha querido destacar la buena relación que sigue manteniendo con Conchita Martínez.

Una entrañable dupla

"Creo que empezamos muy bien y no diría que nada en nuestra relación haya cambiado hasta ahora. Es muy importante tener ese límite, ese que no se cruza, ese que no se convierte en amistad por ser simplemente una relación de jugadora y entrenadora".

La rusa ha querido dejar claro que tanto ella como Conchita han entendido dónde está el límite de su relación, algo que considera clave. "Eso también es importante".

No obstante, ha querido recalcar la gran sintonía que existe entre ambas: "Nos sentimos muy cómodas la una con la otra, la conozco cada vez mejor y ella me conoce muy bien".

Quiere seguir trabajando con la española

Mirra también ha explicado que uno de los aspectos más importantes de su carrera es contar con una entrenadora estable que siempre esté ahí. Una necesidad que considera haber cubierto a lo largo de su trayectoria, ya que "en mi carrera solo he tenido cuatro entrenadoras y con cada una de ellas trabajé más de un año. Me gusta tener un equipo que me acompañe durante mucho tiempo".

El motivo radica, sobre todo, en que cuanto más tiempo pasas con una persona o con un equipo, "llegas a conocerlos bien, tanto a nivel personal como profesional, y también como atletas y entrenadores. Así que para mí es importante que ella siga queriendo trabajar conmigo", dijo entre risas la actual número cinco del mundo.

Formando una de las duplas más entrañables del circuito, ambas trabajan mano a mano desde abril de 2024 y siempre han destacado por mantener "una excelente relación y espero que siga así".

Un carisma traicionero

Mirra también ha demostrado en varias ocasiones que el carisma que desprende en las victorias se transforma en monumentales rabietas cuando llegan las derrotas.

Así ocurrió este año en Indian Wells, donde lanzó la raqueta y desafió al público con graves insultos tras perder, o en la reciente edición de Wimbledon, donde estrelló su raqueta contra el césped después de caer eliminada en la Pista Central.

Tras su decepcionante eliminación en segunda ronda de Wimbledon y antes de aterrizar en Toronto, Mirra confesó que necesitó hacer un descanso de once días para recuperar las ganas y volver a entrenar con ilusión.

Ahora, ya más descansada, la rusa está inscrita en el WTA 1000 de Toronto, que se disputa del 2 al 13 de agosto, primera gran parada de preparación para el US Open.