TENIS
Mira el móvil y pierde los últimos cuatro puntos del partido: La acción de Humbert que vuelve a poner el foco en las apuestas ilegales
El francés vuelve a poner las apuestas ilegales en el ojo del huracán del tenis tras lo que hizo en su partido ante Mannarino
Las apuestas deportivas se han convertido en el día a día en el mundo del tenis. No hay partido en los diferentes circuitos profesionales que no tenga ojos puestos en él por gente que ha puesto su dinero en juego, causando episodios desagradables y situaciones que han sido denunciadas en múltiples ocasiones por varios tenistas.
Aunque cada vez más son también los propios jugadores los que se han visto involucrados en este tema, con casos de sanciones por apuestas ilegales o amaños de partidos.
No es raro ver partidos bajo sospecha día a día, viendo como las redes sociales se inundan de sospechas con marcadores que cambian de manera un tanto sospechosa. Eso mismo ha vuelto a suceder con el partido en el ATP 250 de Montepllier, entre el frances Ugo Humbert, número 34 del mundo, y su compatriota Adrian Mannarino.
Con el partido igualado y en medio del 'tie break' decisivo del tercer set, Humbert realizó una acción un tanto sospechosa, que seguido de que no volvió a ganar ningún punto más hasta ver como la victoria final caía del lado de su rival, ha hecho encender las redes.
Con 4-3 a su favor en el tanteador del desempate, el francés se acercó a su bolsa para mirar un segundo el móvil. Tras ello, del 4-3 a su favor al 4-7 final que entregó la victoria de manera sorprende a Mannarino, que estuvo muy contra las cuerdas en varios momentos del partido.
Una acción un tanto dudosa, sobre todo porque con 4-3 no hay intercambio de pista ni descanso posible y una imagen que ya ha hecho encender las alarmas, que a buen seguro será investigada y cuestionada al propio Humbert, que para nada es sospechoso habitual en este tipo de escenas.
