Los dos minutos que podrían haber dejado a Alcaraz solo en Australia

A veces, es difícil no hacer suposiciones. Sobre todo a tiempo pasado. La jornada del este sábado en el Open de Australia pudo haber finalizado con dos de las principales tres estrellas fuera del torneo, Y por motivos extradeportivos. ¿Qué habría pasado si no se hubiera parado el partido de Sinner? ¿Y si la bola de Djokovic hubiera impactado en el cuerpo o, en el peor de los casos, la cara de la recogepelotas?

El partido de Sinner fue el que se llevó la mayor parte de la polémica. El pase del italiano a octavos de final estuvo seriamente en peligro durante el tercer set, cuando Spizzirri logró romper el saque de su rival, que apenas podía moverse por la pista. Estaba tan acalambrado que le costó dirigirse a los vestuarios cuando se dictó que se cerrara el techo del estadio y se detuviera el juego.

Sin embargo, la pausa por el exceso de calor permitió a Sinner recomponerse y volver a estar al máximo nivel para el encuentro. Cuando se reanudó el juego, todo cambió. El italiano volvía a estar preciso, activo, y llegaba a todas las bolas que proponía el estadounidense. Todo acabó con victoria del transalpino, aunque muchos aficionados cuestionaron la actuación de la organización.

Jannik Sinner, atendido en el duelo contra Spizzirri / X

Una situación similar ocurrió en el duelo entre Jannik Sinner y Grigor Dimitrov, cuando el búlgaro dominaba por dos sets a cero al italiano y estaba mostrando una gran versión de tenis. Fue entonces cuando se optó por cerrar el techo y esperar unos minutos a que se llevara a cabo, lo que enfrió a ambos jugadores. El peor parado fue Dimitrov, que a los pocos minutos de regresar a pista se lesionó al sacar.

El otro caso es el de Novak Djokovic. El serbio se jugó la descalificación del torneo, del mismo modo que le pasó en el US Open del año 2020 tras darle un pelotazo involuntario a un juez de línea. El serbio, tras frustrarse después de un punto contra Botic van de Zandschulp, golpeó una bola hacia un lateral y pasó cerca de una recogepelotas del torneo. Por escasos centímetros.

"Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento... fui afortunado de seguir en pista y lo siento por causarle estrés al recogepelotas o a cualquiera", comentó el serbio en rueda de prensa, además de admitir que se jugó la descalificación del torneo. "Me estreso demasiado en la pista y debería estar más calmado", reconoció el tenista de Belgrado.

Nole ha pasado de estar a pocos centímetros de quedar eliminado del Open de Australia a pasar directamente a cuartos de final sin jugar. Y es que su rival, Jakub Mensik, se ha retirado del torneo por una lesión abdominal, lo que permite que Djokovic tenga descanso hasta el próximo miércoles, cuando se enfrentará al ganador del partido entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz.

Dejando de lado las suposiciones, Carlos Alcaraz no está ni mucho menos solo. De hecho, este Open de Australia ha dejado pocas sorpresas por el momento, con Zverev y De Miñaur ya en la siguiente ronda. El australiano será el rival del número uno del mundo el próximo martes y llega como un tiro tras pasar por encima de Alexander Bublik.