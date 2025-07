De Miñaur frena el sueño de Davidovich en Washington: “Eres demasiado bueno para no tener un título”

Alejandro Davidovich volvió a quedarse a centímetros de su primer título ATP. El malagueño tuvo tres puntos de partido en la final de Washington, pero Alex de Miñaur acabó remontando para llevarse el título por 5-7, 6-1 y 7-6(3), en más de tres horas de partido.

En la entrega de trofeos, Davidovich felicitó al australiano por su victoria y destacó la exigencia del partido: “Quiero felicitar a Álex, merece la victoria, ha luchado cada jodida pelota y me ha llevado al límite. Enhorabuena a su equipo y felicidades por esta semana fantástica y por volver al top-10. También tengo que dar gracias a mi equipo y a mi mujer, que me apoya cada día. No es sencillo apoyarme cada día, porque es duro, pero muchas gracias. A mi equipo: teníamos mucho trabajo que hacer antes de empezar la temporada. Nos marcamos entrar en el top-20. Esta semana no hemos conseguido el trofeo, pero hemos seguido empujando hacia nuestros límites y hemos logrado entrar entre los 20 mejores del mundo”.

Davidovich se lamenta en la final de Washingotn / AP

Davidovich recordó que Washington fue clave para recuperar sensaciones en 2024: “Gracias al director del torneo por la invitación del año pasado. Gracias por la ‘wild card’, porque estaba siendo un mal año y me ayudasteis. Esa ‘wild card’ fue uno de los primeros pasos para estar hoy aquí este año. Gracias a todos por esta semana. He jugado contra tres estadounidenses, que no es sencillo, y he recibido mucho apoyo por parte de todos. He disfrutado y espero veros el próximo año”.

Por su parte, De Miñaur volvió a mostrar su mentalidad de hierro: “No sé cómo me recuperé cuando estaba contra las cuerdas. Hay algo en este torneo. Ya logré remontar en 2018 contra Rublev. Y, honestamente, sabía que podía hacerlo. Me dije que siguiera sin importar lo que pasaba. Si perdía, igual hoy me tocaba, pero salió cara para mí. A veces, no sale, pero hoy estoy muy contento. Creo que la mentalidad y el pensamiento de que podía hacerlo ha sido lo más destacado de la semana. Estoy muy contento por dónde estoy en este momento, y cómo estoy lidiando con las cosas dentro y fuera de la pista. Incluso llegué a pensar que, aunque no ganase, era una semana muy positiva. Habría estado muy orgulloso de mis esfuerzos, sin importar qué pasaba. Me siento muy feliz”.

El australiano, que conoce a Davidovich desde que eran niños, también le dedicó un gesto de admiración: “Hoy lo merecías y he tenido suerte. Cada vez tienes más cerca el título. Eres un competidor y un jugador tremendo. Nadie en el circuito quiere jugar contra ti. Esto no es el final, es un paso más”.