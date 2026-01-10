Dos millones de euros en menos de dos horas: la millonaria exhibición de Alcaraz y Sinner en Seúl

Carlos Alcaraz aterrizó en Seúl como una auténtica estrella global. Saludos a los aficionados en el aeropuerto, visita institucional a la sede de Hyundai y una rueda de prensa distendida, repleta de bromas y sin rastro de preguntas incómodas sobre su separación de Juan Carlos Ferrero.

El español se enfrentó este sábado 10 de enero a Jannik Sinner en una exhibición de menos de dos horas en el que el resultado fue lo de menos. Ganó Carlos (7-5 y 7-6(6)). Eso sí, el botín, no: gane o pierda, Alcaraz se irá de Corea del Sur con dos millones de euros más en su cuenta, según desveló el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Sinner y Alcaraz posan durante la conferencia de prensa celebrada en Seúl previa al partido / EFE

Con ese botín, Alcaraz viajará rumbo a Melbourne, donde comenzará una intensa agenda promocional —incluido un partido a un punto con un aficionado— antes de afrontar el gran objetivo inmediato: conquistar por primera vez el Open de Australia. Si lo logra, ingresará 2,4 millones de euros, una cifra que apenas supera lo ya asegurado en Seúl y que, en caso de ser subcampeón, se reduciría prácticamente a la mitad. El contraste resume a la perfección una de las grandes paradojas del tenis actual.

"Es un formato muy diferente. Elegimos las exhibiciones porque se trata simplemente de divertirse" Carlos Alcaraz

En los últimos años, el mundo de las exhibiciones ha regresado con fuerza. Con un calendario cada vez más exigente —agravado por la ampliación de los Masters 1000 a dos semanas—, las exhibiciones se han convertido en un negocio redondo.

El calendario de ALCARAZ 2026 / Marc Creus

Sin presión competitiva, con mínimos riesgos físicos y respaldadas por empresas y gobiernos dispuestos a pagar cifras desorbitadas, ofrecen a las estrellas ingresos inmediatos y libertad absoluta.

Un botín de ocho a diez millones de euros al año

Alcaraz, cuyo caché supera los 1,5 millones por partido según el podcast Nothing Major, puede embolsarse entre ocho y diez millones anuales solo por este tipo de compromisos. El murciano siempre ha defendido su postura. "Es un formato muy diferente. Elegimos las exhibiciones porque se trata simplemente de divertirse", explicó a BBC Sports.

Alcaraz y Sinner, tras la final del Six Kings Slam 2025 / STR

En el pasado año, el tenista murciano ha participado en eventos en Australia, Costa Rica, Arabia Saudí, Nueva Jersey y Miami.

Para los jugadores, el equilibrio es evidente. Para el tenis, no tanto. Mientras los Grand Slam elevan sus premios para no quedarse atrás, los torneos pequeños sufren. Los torneos ATP 250 como Brisbane, Auckland o Adelaida pierden atractivo y visibilidad cuando las grandes figuras priorizan el espectáculo privado justo al empezar la temporada.