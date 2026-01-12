Million Dollar 1 Point Slam: horario y dónde ver a Alcaraz en el torneo de exhibición en Melbourne

A apenas unos días de que arranque el Open de Australia, Melbourne vuelve a convertirse en el epicentro del tenis mundial con una propuesta tan extravagante como irresistible.

El Million Dollar 1 Point Slam 2026 promete tensión máxima: partidos decididos en un único punto, un premio de un millón de dólares australianos y una mezcla explosiva de estrellas del circuito profesional y jugadores amateurs locales.

El evento se celebrará del lunes 12 al miércoles 14 de enero en el Melbourne Park, con la gran final reservada para la Rod Laver Arena, el templo del tenis australiano con capacidad para 15.000 espectadores. Allí podría aparecer en escena Carlos Alcaraz, número uno del mundo, que comparte cartel con Jannik Sinner, Nick Kyrgios y dos referentes del circuito femenino como Iga Swiatek y Coco Gauff, números dos y tres del ranking WTA.

Formato del Milion Dollar 1 Point Slam 2026

El formato no admite distracciones. El cuadro es de 32 jugadores en eliminación directa y cada enfrentamiento se decide a un solo punto. No hay sets, no hay juegos, no hay redención. Un error basta para decir adiós… o para seguir soñando con el premio millonario. Los amateurs, diez en total, parten con una pequeña ventaja: si fallan el primer saque, disponen de una segunda oportunidad, algo que no tendrán los profesionales.

La aleatoriedad es parte del espectáculo. El saque inicial no se sortea con moneda, sino con un inesperado “piedra, papel o tijera”, un guiño lúdico que refuerza el carácter exhibicional del torneo y engancha a un público ávido de formatos nuevos. La edición anterior ya dejó huella, aunque con un premio mucho más modesto, coronando al australiano Omar Jasika.

Para los aficionados españoles, la cita tiene un atractivo añadido: ver a Alcaraz competir en un contexto radicalmente distinto, donde su talento deberá convivir con el azar y la presión extrema.

Dónde ver el Milion Dollar 1 Point Slam 2026 por TV

El torneo podrá seguirse en Eurosport a través de HBO Max y también gratis en el canal de YouTube de Eurosport, una oportunidad perfecta para disfrutar de tenis sin filtros y con adrenalina pura antes del primer Grand Slam del año.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Open de Australia 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos claves.