Miami, "el peor torneo del año", reabre el debate más caliente sobre los Masters 1000

La lluvia ha marcado de lleno el inicio del Miami Open, que no ha podido arrancar con normalidad tras el cierre del Indian Wells. El torneo, segunda parada del llamado Sunshine Double, comenzó el 17 de marzo en el Hard Rock Stadium, pero las condiciones meteorológicas han alterado por completo sus primeros días.

Este miércoles, la organización se vio obligada a cancelar toda la jornada, en la que estaba previsto el inicio del cuadro masculino. Ningún partido pudo disputarse, repitiendo así una situación que ya se había producido días antes durante la fase previa, cuando los encuentros del domingo también tuvieron que aplazarse por la lluvia.

Entre los jugadores que debían debutar en esta jornada estaban nombres como Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov o Matteo Berrettini, que ahora deberán esperar a la reorganización del calendario para hacer su estreno en el torneo.

La competición se reanudará este jueves a partir de las 10:00 hora local, con un programa cargado de partidos tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Entre los encuentros destacados figura el duelo entre la número tres del mundo, Iga Swiatek, y su compatriota Magda Linette, así como el enfrentamiento entre el joven brasileño Joao Fonseca y Fabian Marozsan.

¿TECHO OBLIGATORIO?

La situación ha generado además malestar entre los aficionados, que han mostrado su descontento en redes sociales tras las continuas actualizaciones y cambios en la programación por parte de la organización del torneo.

El arranque del Miami Open está siendo, por tanto, mucho más accidentado de lo esperado, en un torneo que ahora se ve obligado a reajustar su calendario en sus primeras jornadas para poder recuperar el ritmo de competición.

La lluvia protagonista en Miami / ATP

Con todo ello, el debate sobre la necesidad de que los grandes torneos cuenten con almenos algunas pistas con techo se ha vuelto a reabrir, sumando al momento en el que la llegada de Arabia Saudí ya es un hecho para 2028, lo que hará que cambie por completo el calendario.

La apuesta de jugar un calendario con cuatro Grand Slams y diez torneos de categoría 1000 está sobre la mesa, aunque para ello se exigirá un mínimo de condiciones, siendo el techo un elemento indispensable para evitar bochornos como el de esta presente edición, poniendo en jaque a todo el cuadro.