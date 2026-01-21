El método Alcaraz: una técnica que ya copian campeones de Grand Slam

Si de Carlos Alcaraz hablamos es inevitable pensar en su golpe maestro, la dejada. Desde la irrupción del tenista español en el circuito, el uso de la dejada ha vuelto a resurgir, siendo una de las peticiones más aclamadas por el gran público, que había visto como se iba muriendo uno de los golpes más bonitos en el mundo del tenis.

La elegancia y la demostración de lo poderosa que puede llegar a ser que ha puesto en evidencia el propio Alcaraz parece que ha animado a muchos jugadores a volver a incorporar la dejada en su juego, viendo hasta al propio Jannik Sinner probar dicho golpe en su juego plano y agresivo.

Ni los propios jugadores esconden ya que su influencia viene del mismo Alcaraz, siendo Coco Gauff la última en ponerlo en evidencia. La campeona del pasado Roland Garros ha sorprendido con varios intentos acertados de dejada en sus dos primeros partidos y preguntada sobre ello, no ha dudado en revelar la influencia de Alcaraz.

“La verdad es que la dejada siempre me parece una mala idea, pero luego la hago y pienso: 'Vale, estuvo bien'" explicó Gauff tras su victoria en segunda ronda ante Olga Danilovic (6-2 y 6-2).

Ayer vi a Carlos y pensé: 'Estoy intentando hacer dejadas como él'. En mi primer partido gané unos siete puntos de dejada, algo que creo que nunca había hecho. Hoy gané todos los que hice. Es un buen golpe hasta que lo fallo. Mi entrenador me dijo que no hiciera dejadas en puntos de presión. Creo que casi todas las veces que hice dejadas hoy fue bajo presión, y funcionó" afirmó sobre el uso e la dejada en su juego.

Sin duda, una demostración más de la fuerza con la que ha irrumpido la dejada de Alcaraz, que está cambiando incluso el juego de jugadoras de la talla de Gauff.