TENIS
Mérida no puede con Michelsen
Michelsen (46 del mundo) se deshizo de Mérida (n.39) por 7-6(5), 6-4 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido
EFE
El español Daniel Mérida quedó eliminado este viernes en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, tras caer en tres sets ante el estadounidense Alex Michelsen.
Michelsen (46 del mundo) se deshizo de Mérida (n.39) por 7-6(5), 6-4 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido. El estadounidense se enfrentará en cuarta ronda al argentino Tomás Martín Etcheverry (n.32) por un puesto en los cuartos de final.
Mérida, de 21 años, llegó a la gira norteamericana sin haber ganado un solo partido sobre pista dura como profesional y la cierra con un balance de 8-3, tras alcanzar los cuartos de final en Montreal y la tercera ronda tanto en Cincinnati como en Nueva York.
Su buen papel estas últimas semanas le ha permitido meterse por primera vez en el 'Top 40' del mundo.
Este viernes, sin embargo, se vio claramente superado por su rival tras ganar solo el 60 % de sus puntos al saque y el 28 % al resto, ceder cuatro 'breaks' y convertir uno solo en sus cinco oportunidades de rotura.
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