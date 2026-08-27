US OPEN
Mensik y Muchova ganan un millón de dólares tras su triunfo en el dobles mixto del US Open
La pareja checa se impuso en la final al italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic
EFE
La pareja formada por los checos Jakub Mensik y Karolina Muchova se impuso este miércoles por 6-3, 1-6 y 10-5 al dúo integrado por el italiano Flavio Cobolli y la suiza Belinda Bencic y conquistó el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos para llevarse un cheque de un millón de dólares.
En la pista Arthur Ashe de Nueva York, Mensik y Muchova necesitaron una hora y doce minutos para imponerse a Cobolli y Bencic y celebraron su primer título en un 'grande'.
Tenían inercia en contra cuando Cobolli y Bencic empataron el partido en la segunda manga con un rotundo 6-1, pero reaccionaron a tiempo y dominaron el desempate final a diez puntos.
Muchova y Mensik alcanzaron la final tras eliminar a los rusos Mirra Andreeva y Andrey Rublev en el desempate final (5-4(6), 3-5 y 11-9).
Cobolli y Bencic avanzaron tras ganar al francés Gael Monfils y a la ucraniana Elina Svitolina por 4-5(7), 4-1 y 10-5.
El italiano y la suiza habían sido verdugos el martes del español Carlos Alcaraz y la estadounidense Serena Williams.
El Abierto de Estados Unidos comenzará, a nivel individual, el próximo domingo.
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