Mensik conquista el Miami Open y deja a Djokovic sin su título 100

El checo Jakub Mensik se proclamó este domingo campeón del Miami Open (Estados Unidos), logrando el primer trofeo ATP Tour de su carrera y frustrando el objetivo del serbio Novak Djokovic de alcanzar el ansiado título 100.

Mensik, de 19 años y 54 del mundo, derrotó a Djokovic 7-6(4) y 7-6(4) en 2 horas y 3 minutos de partido. Con los 1.000 puntos de Miami, el checo escalará mañana hasta el Top 25 del ránking.

Djokovic, de 37 años y ahora mismo 5 de la ATP, ganó su título 99 el año pasado con el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde entonces, el serbio, con constantes problemas físicos, ha sido muy selectivo con los torneos que ha jugado en busca del 100.

Desde París, Djokovic ha disputado los Abiertos de Estados Unidos y Australia, los Masters 1.000 de Shangai e Indian Wells, así como los torneos de Doha y Brisbane. La de hoy en Miami era la segunda final tras caer en el torneo chino contra Jannik Sinner.

También era la octava final que disputaba en Miami. La única que había perdido fue la de 2009 contra Andy Murray, actualmente su entrenador. Su derrota contra Mensik también le ha impedido superar a Andre Agassi como el tenista más laureado en Miami.

La lluvia que cayó durante buena parte del día sobre Miami obligó a retrasar unas 6 horas el partido, causando también la suspensión de la final femenina de dobles. Mensik empezó agresivo, rompiendo el primer servicio de Djokovic en el segundo juego del set. Al serbio le costó entrar en el partido, aunque finalmente logró devolver el 'break' en el séptimo juego.

El empate a 'breaks' llevó el primer set al 'tie-break', una de las especialidades del joven checo, que se puso 5-0 y contó con 4 pelotas de set con 6-2. Cedió las dos primeras pero aprovechó la tercera para apuntarse la primera manga.

Los dos tenistas disputaron un segundo set vibrante, defendiendo su servicio sin grietas, aunque con un Djokovic agotado, superado físicamente por su joven rival. El 'tie-break' de esta segunda manga no fue muy diferente al de la primera. Mensik se puso 6-3 con 3 bolas de set y partido. Desaprovechó la primera tras dejar pasar una pelota que creyó fuera pero tocó línea, pero no falló en su segunda oportunidad. Mensik ha ganado los 7 desempates que ha disputado en este torneo en Miami.

Jakub Mensi venció a Djokovic en el Miami Open / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Al terminar el partido y tras abrazarse con Djokovic, su ídolo, Mensik firmó la cámara con un "el primero de muchos". "Eres tú por quien estoy aquí. Sabes que te veía cuando era joven. Y sí, cuando era niño, comencé a jugar al tenis por ti", afirmó Mensik, dirigiéndose a Djokovic, al recibir el título. Era la segunda vez que ambos se enfrentaban tras cruzarse en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shangai el año pasado, con victoria para el serbio.

Los 18 años y 102 días de diferencia entre Djokovic y Mensik son la mayor brecha de edad en una final del circuito masculino desde 1976. Con 99 títulos en su bolsillo, Djokovic solo tiene por delante a Roger Federer (103) y a Jimmy Connors (109).

Las palabras de Djokovic

El serbio Novak Djokovic, quien este domingo perdió la final del Miami Open, donde jugaba por su título número 100, aseguró que es el torneo en el que más ha disfrutado en los últimos dos años.

"Me ha costado encontrar mi mejor nivel de tenis y, supongo, el disfrutar de cada partido, de cada torneo. Pero aquí, sin duda, he disfrutado más de lo que he disfrutado en los últimos dos años en cualquier torneo", dijo Djokovic al terminar el partido.

El serbio, de 37 años, fue superado 7-6(4) y 7-6(4) por el checo Jakub Mensik, de 19 años y 54 del mundo, que ha disputado un extraordinario estrenando su palmarés ATP. "Me duele admitirlo, pero fuiste mejor en los momentos clave", afirmó Djokovic dirigiéndose a Mensik.

"Sacaste increíble y también con un esfuerzo mental sobresaliente para mantenerte firme en un momento difícil para un jugador joven como tú. Esta es una gran cualidad, algo que estoy seguro de que utilizarás muchas, muchas, muchas veces en los años por venir", añadió.

Djokovic lleva en busca de su título 100 desde que ganó el 99 con el oro olímpico en París 2024, pero ha visto como se le escapaba de las manos una y otra vez. Además de la final de hoy, el serbio disputó el título en Shangai y fue semifinalista en el Abierto de Australia.