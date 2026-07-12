El mensaje de Sinner a Zverev tras conquistar Wimbledon: "Tendré que tener mucho cuidado"

Jannik Sinner volvió a coronarse en la pista central del All England Club. El italiano derrotó a Alexander Zverev para conquistar su segundo título consecutivo de Wimbledon y elevar a cinco su cuenta de títulos de Grand Slam. Sinner recibió el trofeo de manos de la Princesa de Gales, Kate Middleton, antes de escuchar las palabras de Zverev, que disputaba su primera final en el torneo londinense después de no haber superado nunca los octavos de final.

Tras el discurso del alemán, llegó el turno del número uno del mundo, que quiso comenzar su intervención dedicándole unas palabras a su rival. "Quisiera empezar contigo, con todo tu equipo y tu familia, porque lograste una de tus metas: ganar un Grand Slam, y lo conseguiste en París", comenzó Sinner.

Sinner celebra en la final de Wimbledon / Europa Press

El italiano reconoció el nivel mostrado por Zverev durante el torneo y se mostró convencido de que el alemán tendrá nuevas oportunidades de levantar el trofeo en Londres. "Esta vez estuviste cerca y, si juegas así, estoy seguro de que algún día también lo tendrás en casa. Estuviste increíble. Sigue adelante", afirmó.

Sinner también hizo referencia a la lucha por la cima del tenis mundial y lanzó, entre sonrisas, un aviso sobre la amenaza que supone el alemán. "Sé que tu objetivo es ser número uno del mundo y estás muy cerca. Tendré que tener mucho cuidado", añadió.

Sinner y Zverev en la final de Wimbledon 2026 / EFE

El campeón también quiso aprovechar su discurso para reconocer el trabajo de los recogepelotas durante una edición marcada por las altas temperaturas. "Han sido unos días muy calurosos. Sin lluvia por primera vez y eso es increíble. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas por todo lo que hacen. Hacen que nuestras vidas en la pista sean lo más sencillas posible. Gracias", concluyó.

Después de cumplir con la tradicional ceremonia de entrega de trofeos, Sinner siguió con el protocolo reservado a los campeones y salió al balcón del club para ofrecer el trofeo a los aficionados.

Con su segundo Wimbledon consecutivo y el quinto Grand Slam de su carrera, Sinner volvió a confirmar su dominio en la cima del tenis mundial y añadió un nuevo capítulo a una trayectoria que continúa creciendo a pasos agigantados.