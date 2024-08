El mensaje de Nadal que invita al optimismo

Tras los Juegos Olímpicos, el futuro de Rafa Nadal sigue siendo una incógnita. El balear puso fin a una larga historia de triunfos en las citas olímpicas y continúa con su puesta a punto en la Rafa Nadal Academy. Sus fanáticos le piden que siga un año más, pero lo cierto es que ni el propio jugador sabe aún sus próximos pasos.

Mientras la actualidad en el mundo del tenis está en el US Open, Nadal ha podido disfrutar de unas semanas de descanso con su gente más cercana. Ahora, ya finalizadas sus vacaciones, el de Manacor ha vuelto a los entrenamientos.

Así lo ha confirmado Rafa a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, ha compartido una fotografía en la que se le puede ver entrenando en la Rafa Nadal Academy acompañado de un 'Seguimos'. El mensaje ha despertado la ilusión entre los seguidores del tenista y puede ser una declaración de intenciones.

Mensaje de Rafa Nadal en su cuenta de Instagram / @rafaelnadal

La última ocasión en la que habló sobre su futuro fue tras finalizar el encuentro entre Mallorca y Real Madrid. El tenista fue preguntado por sus próximos pasos y no quiso dar demasiadas pistas: "No estoy en un período de reflexión, sino en unas vacaciones. Básicamente, trato de no pensar demasiado durante este tiempo para disfrutarlo al máximo."

Lo único confirmado por parte de Rafa es su participación en la Laver Cup: "Tengo la Laver Cup en unas semanas, pero me lo tomaré con calma. No tengo prisa por tomar una decisión. Cuando llegue el momento, os lo comunicaré sin problema. No puedo vivir pensando constantemente en mi retirada. Vivo el presente y, cuando tome una decisión, tanto vosotros como yo la sabremos", reconoció.

Se espera que en las próximas semanas Nadal confirme sus siguientes movimientos, pero, por el momento, su mensaje en Instagram invita al optimismo.