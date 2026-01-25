El mensaje de Djokovic a Alcaraz en pretemporada: "Tienes que pagarme"

Carlos Alcaraz mostró su mejor cara en su camino a los cuartos de final del Open de Australia. El murciano se mostró más que satisfecho tras superar a Tommy Paul y sobre todo, por haberlo conseguido en tres sets. Así lo expresó tras el partido, en la entrevista a pie de pista con Jim Courier, que se está convirtiendo en un 'show' que encanta al público asistente.

Del gran partido de Carlitos, Courier quiso poner el foco en el gran rendimiento mostrado al servicio, dando buena muestra que la nueva técnica implementada en la pretemporada empieza a surtir efecto. "Me sorprende a mí mismo, la verdad. He trabajado mucho tiempo en el saque, me alegra ver la mejoría en los porcentajes de saque. Después de cada set miro en las pantallas las estadísticas, si no lo he hecho bien intento mejorar. En los cuatro partidos que he jugado ha sido un arma importante para mí" explicó el murciano.

Pero más allá de los números, el entrevistador quiso preguntar por el parecido con la técnica de Novak Djokovic, que se hizo viral en redes. A raíz de ello, Alcaraz desveló un curioso detalle. "Sé que Novak me pide dinero, pero no lo he visto. En pretemporada salió mi movimiento y yo no me había dado cuenta de que era parecido al suyo. Me desperté, y vi que tenía un mensaje de Novak diciéndome que tenía que pagarle. Fue divertido" explicó el murciano ante las risas del público.

MEJORA CONSTANTE

El saque es sin duda el golpe en el que más ha trabajado Alcaraz junto a los suyos en la presente pretemporada, aunque no el único. "Llevo haciendo pequeñas cosas, y esto he empezado a hacerlo porque así he sentido la bola y me he sentido cómodo. Ha sido hablado con mi equipo, como cada golpe que quiero mejorar. Es una mezcla de todo" explicó.

Efecto total por el momento con cuatro de cuatro en este 2026 alcanzando los cuartos en Australia, donde ya espera rival. "Bublik está en el top-10 jugando un gran tenis, es incómodo para los rivales. Estaré preparado si juego contra él. Alex, con la gente de su lado, se siente cómodo. Lo está haciendo muy bien y tengo que estar concentrado en mi tenis, no lo tomaré como personal pero sé que la gente estará con él" finalizó para analizar tanto a Bublik como a De Miñaur, sus posibles rivales este próximo martes.