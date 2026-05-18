El mensaje de Alcaraz a Sinner tras hacer historia en Roma: "Te lo mereces"

Jannik Sinner no ha podido aprovechar más la ausencia de Carlos Alcaraz en el circuito. El italiano conquistó el Masters 1000 de Roma y completó el Career Golden Masters con tan solo 24 años. Es decir: ha ganado todos los Masters 1000 del circuito y se trata del segundo tenista de la historia en conseguirlo, uniéndose a Novak Djokovic.

Alcaraz, que está en proceso de recuperación de una lesión en la muñeca, felicitó al actual rey del tenis con un mensaje en 'Instagram'. "Felicidades, Jannik, por completar el Golden Masters, te lo mereces", escribió. La relación entre el español y el italiano es muy buena desde el inicio de su rivalidad, que es la que a día de hoy lidera este deporte sin discusión.

La felicitación de Alcaraz a Sinner / X

Aunque ya había demostrado su mejora en la tierra batida, venciendo a Alcaraz en la final de Montecarlo, no ha tenido ni un solo rival que le haya puesto en serios apuros en Madrid y Roma. Visto lo visto, que gane Roland Garros solo dependerá de él y de su físico. Si nadie es capaz de hacerle frente a tres sets, todavía es más complicado hacerlo a cinco.

"Obviamente depende de él (ganar Roland Garros). Al 100%. Si está sano, si está bien físicamente. Creo que necesita un par de días para descansar, recuperarse y llegar lo más fresco posible, y luego olvidar lo que ha pasado. No importa lo que haya hecho en las últimas semanas, aunque le dé mucha confianza de cara al torneo. Tiene que limpiar, borrar todo y estar preparado. Si lo hace, que creo que lo hará, es el favorito claro, por supuesto", aseguró Álex Corretja en 'Eurosport'.

Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en el Open de Australia / Dita Alangkara / AP

Tampoco se olvidó Novak Djokovic de felicitar a Sinner por su éxito. "Bienvenido al exclusivo club, Jannik", le escribió junto a un emoticono con gafas de sol. La presencia del balcánico para Roland Garros está puesta en duda, aunque se trataría de uno de los mayores obstáculos que podría tener el italiano en su lucha por el título. Sin embargo, el tenis del serbio no hace tanto daño en arcilla como en otras superficies.

Los tres Masters 1000 que le faltan a Alcaraz

En el caso de Alcaraz, al español le quedan por conseguir todavía tres Masters 1000 para unirse al "club" de Jannik Sinner y Novak Djokovic. De momento no ha logrado alzar el título en Shanghái, Canadá y París. Precisamente, tres torneos de pista dura que se sitúan al final del calendario, cuando suele llegar con menos fuerzas. Quizás este año sea una buena oportunidad para desbloquear alguno.

Todo apunta a que el murciano podría reaparecer en la gira de hierba para jugar Wimbledon. Estos meses, además de para recuperarse, habrán servido para recuperar energías y llegar mejor físicamente a la gira norteamericana de pista dura y los dos Masters 1000 finales. De momento, es Jannik Sinner el que sonríe. A final de temporada, el tiempo dirá.