El mejor Jódar se carga a Fils y presenta su candidatura para Washington

Rafa Jódar no puede empezar de mejor manera la gira de pista dura. El madrileño superó a Arthur Fils en su debut (7-6, 6-4) y avanza a los octavos del torneo de Washington. Una victoria de mucho mérito, ya que el francés era uno de los favoritos para alzarse con el título y le había ganado en el Barcelona Open. La evolución de Jódar sigue su camino ascendente.

Nadie hubiera creído que Jódar iba a dominar con tanta seriedad a Fils. Y menos tras disputarse el primer juego del partido. El español empezó dubitativo, poco conectado en el juego y sin meter primeros saques. El resultado fue un break del francés, que partía como favorito para el partido. No empezaba bien el duelo para el tenista de Leganés.

Sin embargo, Jódar se entonó rápidamente y le devolvió el golpe a su rival. Mediante el resto, encontró un golpe que hacía mucho daño a Fils y con el que podía coger la iniciativa en los puntos. Una dinámica que ya había implantado en la tierra batida, pero que podía tratarse de una tarea más ardua en unas pistas más rápidas como las norteamericanas.

Tras el intercambio de golpes en los dos primeros juegos, los turnos de servicio fueron los que se impusieron a lo largo del set. Sin prácticamente oportunidades de rotura, todo acabó en un 6-6 que definiría la primera parte de un partido competido. El español gestionó la situación a la perfección y, gracias a un gran resto y después un buen saque, se llevó el tie-break.

El tenista galo se vino completamente abajo, sintiéndose inferior a su rival, a pesar de haber estado cerca de él en el marcador. Una brecha que se fue ampliando a medida que avanzó la segunda manga. Los intercambios desde el fondo de pista los dominaba Jódar, que llegaba a todo y exhibía esa característica derecha con efecto que se va abriendo poco a poco. De las que cuestan devolver.

Un histórico rival en octavos

En un juego espectacular del madrileño al resto, clavando varios ganadores, consiguió un break que valía oro. Sobre todo por la seguridad con la que estaba jugando sus turnos de servicio. Lo celebró con rabia, consciente de que estaba siendo superior en el partido. Ambos se dirigieron al banquillo y Fils pidió tiempo médico. Tenía molestias físicas, que se agudizaban más viendo el marcador en contra.

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Al francés le costaba más moverse, pero se valía de su servicio para ir sacando los juegos adelante. Hasta que con el 5-3 en el marcador, una pequeña desconexión cerró el partido. Fils acabó cometiendo una caña que se alejó en exceso de la pista. Jódar celebraba con rabia una victoria de mucho mérito. Habrá que tenerlo muy en cuenta durante esta gira. Su próximo rival, el histórico Kei Nishikori.