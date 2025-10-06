Medvedev vuelve a desquiciar a Davidovich

Alejandro Davidovich cayó en el Masters 1000 de Shanghái ante el ruso Daniil Medvedev (3-6, 6-7) y ya es el segundo torneo consecutivo en el que cae en los tentáculos del 'pulpo'. El español acusó una gran cantidad de errores no forzados, aunque estuvo cerca de llevar el partido a un tercer set que hubiera sido muy duro para ambos tenistas.

Las condiciones en Shanghái están siendo extremas y no dejaron de serlo en el partido entre el español y el ruso. El desgaste físico del partido fue brutal y los tenistas se dejaron todo en la pista, con varios intercambios que parecían interminables. El ruso fue capaz de entrar en la cabeza de Davidovich y, optando por su 'modo pared', forzar muchos errores del malagueño.

Al español le costó entrar en el partido, mientras que Medvedev está en su mejor momento del año. Tras el bochornoso episodio en el US Open, que acabó con derrota en primera ronda, el ruso ha vuelto a encontrar su mejor versión sobre la pista dura y ya demostró un gran nivel en Pekín, donde tuvo que retirarse en semifinales por calambres y prácticamente no poderse mover en el tercer set.

Daniil Medvedev, superado por el calor / JESSICA LEE

Agresivo desde el resto y con la paciencia necesaria ante un rival como Davidovich, le rompió el saque en el segundo turno, poniendo una ventaja que casi culmina con otro break. Sin embargo, Davidovich aguantó la embestida y cumplió con su servicio. Medvedev no tuvo problemas con su saque y selló un primer set sin grandes 'highlights', pero dejando evidencia de la versión sólida de Daniil.

El partido cambió en la segunda manga. Davidovich igualó el nivel del ruso, jugando incluso mejor que él por momentos, pero no lo mantuvo en los momentos decisivos. Fue por delante en todo el set y el tie-break fue el que decidió el ganador. El desgaste era máximo y ambos jugadores estaban totalmente empapados y con la mirada perdida por la humedad.

Una tendencia que se ha visto en todos los partidos y que ha comportado abandonos de gran importancia, como el de Jannik Sinner. El italiano, en otro duelo muy físico contra Griekspoor, no pudo finalizar el encuentro por unos calambres que le impedían moverse. A duras penas llegó al banquillo para tumbarse y para darle la mano al juez de silla.

Demasiados errores para ganar

El malagueño cometió muchos errores no forzados, más del triple que su rival, y optó por el recurso de la dejada en varios puntos. Al principio le salió bien, pero abusó repetidamente y le costó la victoria. Con servicio a favor, Medvedev dejó un resto sin potencia a media pista, que hizo pensar demasiado a Davidovich, que la mandó a la red.

Davidovich encadena varios torneos sin ganar más de dos partidos consecutivos, aunque en estos últimos torneos su problema ha tenido nombre y apellidos: Daniil Medvedev. Tan solo queda un jugador español vivo en el torneo, Jaume Munar, que se enfrentará este martes en los octavos de final de Shanghái a, nada más y nada menos, que Novak Djokovic.