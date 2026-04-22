Medvedev rompe su silencio tras su doble rosco: “6-0, 6-0 es una humillación”

Daniil Medvedev ha roto su silencio tras la durísima derrota sufrida hace unas semanas, un 6-0 y 6-0 tan poco habitual en la élite como devastador para cualquier jugador. Fue en Montecarlo contra Mario Berrettini. El ruso, siempre tan directo ante los micrófonos, no escondió el golpe emocional que le dejó aquel partido y resumió la sensación con una frase tan contundente como reveladora: “6-0, 6-0 es humillación”.

Lejos de buscar excusas, el ex número uno del mundo asumió con crudeza lo ocurrido. En declaraciones a la periodista rusa Sofya Tartakova, dijo que “perder 6-0, 6-0 es una humillación, pero así es la vida. Así es el deporte. No soy el primero, y no seré el último... Días como este suceden”, explicó Medvedev, que reconoció que necesitó varios días para volver a encontrar cierta normalidad.

Daniil Medvedev, destrozando la raqueta en el partido de Montecarlo / X

“Por supuesto, fue duro durante unos días. Diría que probablemente tomó una semana para volver a mi ritmo normal y entender qué hacer a continuación”, añadió el tenista ruso, dejando claro que el golpe fue mucho más allá del resultado en sí.

Fiel a su estilo, Medvedev también aprovechó para tirar de ironía y volver a retratar su compleja relación con la tierra batida, una superficie en la que nunca se ha sentido tan cómodo como en pista dura. “Jugar en arcilla es como jugar FIFA”, soltó en una comparación tan inesperada como muy de su sello personal.

Medvedev estalla… y termina así con su raqueta / instagram

Y fue todavía más allá con una frase que resume perfectamente su visión del juego según la superficie. “Me encanta asfixiar a los oponentes en canchas duras. En arcilla, usualmente ellos me asfixian”, dijo entre risas, en una confesión que mezcla humor, resignación y una buena dosis de autocrítica.