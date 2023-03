Medvedev reconoció tener "miedo" de jugar contra Nadal en tierra batida

El tenista ruso, desde el respeto, aseguró que ganar a Rafa en Roland Garros es el mayor reto que puede haber en el tenis Medvedev llega con plenitud de confianza tras ser campeón de forma consecutiva de Rotterdam, Doha y Dubai

Pese a que el tenista español, Rafa Nadal, siga fuera de la escena competitiva y de los focos mediáticos desde su lesión en el pasado Open de Australia, muchos rivales todavía tienen al balear como protagonista de sus pesadillas, como es el caso del Daniil Medveded, que confesó, desde el respeto, que tiene "miedo de jugar contra Nadal en tierra batida".

"He conseguido ganar a Novak varias veces, pero también perdí grandes batallas contra él. Sé que en Australia es muy complicado de batir. Sin embargo, debo admitir que ganar a Rafa en Roland Garros es el mayor reto que puede haber en el tenis. La verdad es que me gustaría mucho intentar hacerlo, pero me da miedo enfrentarme a él en tierra batida. Ganarle a él en París y a Novak en Melbourne son dos desafíos tremendos que me encantaría conseguir", confesó el tenista ruso tras su victoria cosechada en segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells ante Brandon Nakashima, por 6-3 y 6-4.

En plena forma

Sinceramente, me veo capaz de ganar en cualquier sitio. Únicamente, tengo asumido que un mal día aquí, en California, hará muy probable que sea eliminado, mientras que en otros eventos me puedo permitir no jugar del todo bien y ganar. El hecho de haber sido campeón en Doha me da un nivel de confianza superior porque las condiciones son similares a las de aquí. En este torneo abundan las sorpresas, es lógico que muchos favoritos caigan en primeras rondas por las condiciones que se dan, así que debo estar muy atento en cada partido", comunicó Medvedev, que llega tras ser campeón de forma consecutiva de Rotterdam, Doha y Dubai.

"Tengo que evolucionar mucho en lo que a gestión de malos momentos se trata. Antes he dicho que soy un tenista muy difícil de parar cuando tiene confianza, pero también es cierto que cuando la pierdo, es muy difícil para mí ganar partidos. Atendiendo más a golpes concretos, soy consciente de que debo mejorar mucho mi volea y estoy trabajando duro para conseguirlo", finalizó el tenista.