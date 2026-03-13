Medvedev, próximo rival de Alcaraz, siembra la polémica en Indian Wells: "No siento que haya trampa"

Daniil Medvedev, juegue mejor o peor, siempre está envuelto en la polémica. En esta ocasión, incluso él dudó por momentos de si lo había hecho bien. Tras ganar a Jack Draper en los cuartos de final de Indian Wells, el británico le recriminó una acción que pudo marcar el final del segundo set. El ruso dio su opinión en la red y después en la rueda de prensa.

La jugada sucedió con 5-5 en el marcador de la segunda manga. Tras un largo intercambio, Medvedev se quejó de que un gesto de su rival le había molestado en el punto, lo que llevó a que hubiera una revisión en vídeo por parte de la juez de silla. Finalmente, Aurelie Torte le concedió el punto a Daniil, por lo que la protesta del jugador de Moscú tuvo efecto en lo deportivo.

El episodio no acabó ahí. Y es que cuando los tenistas se saludaron en la red, Draper le dio su opinión al tenista ruso. "Creo que no ha sido suficiente". Sorprendentemente, Medvedev entendió la postura del británico y en cierto modo le dio la razón: "Podría decir que es cierto". La conversación siguió y Jack reconoció que el ruso había ganado justamente.

"Simplemente no creo que te haya distraído", seguía repitiendo el británico. Ambos dieron más detalles después en rueda de prensa. "Ahora puedo hablar más claro sobre lo que pasó porque tengo más información, pero creo que debí hacerlo en el momento en que pasó y no debería haber esperado hasta el final del punto. Si miras mi primer golpe de derecha después de que sucediera, habría ido más fuerte. Esta un poco distraído. Así que le dije a la juez de silla: ‘¿Qué debería hacer? ¿Debería hacerlo la próxima vez? Y ella me dijo: ‘Si quieres, puedo pedir la revisión de vídeo’ y le dije que vale", analizó Medvedev.

"Como dije antes: ¿Me distraje mucho? No. ¿Me siento bien con lo sucedido? No, pero tampoco siento que haya hecho trampas. Su gesto sí me distrajo un poco, lo dejé pasar y dejé que la juez de silla decidiera. He tenido muchas decisiones en mi vida y no suelo gestionarlas bien pero supongo que una caiga de mi lado está bien", finalizó el moscovita.

Daniil Medvedev, durante el partido ante Jack Draper / JOHN G. MABANGLO

Por el otro lado, Draper también se extendió en su respuesta y punto de vista. "Sé que es una decisión complicada para la jueza de silla, pero creo que no hice lo suficiente como para molestarle", explicó el británico, "siguió el peloteo, así que no creo que tuvieran que darme por perdido el punto. De todas maneras, no reprocho nada a Daniil. Es el justo vencedor".

Próximo rival de Alcaraz

Dejando de lado este incidente, Daniil Medvedev sigue adelante en California y está mostrando su mejor versión en los últimos tiempos. El ruso está volviendo a ser ese jugador experto en pistas rápidas, incómodo desde el fondo y agresivo cuando es necesario. Ahora tendrá un reto muy difícil, el más difícil de la actualidad, como es el español Carlos Alcaraz.

Viendo el nivel del ruso, parece de los pocos jugadores capaces de poner en problemas al número uno del mundo. Sin embargo, lleva mucho tiempo sin hacerlo: cuatro victorias en los últimos cuatro partidos para Charly. La última vez que Medvedev fue capaz de llevarse el gato al agua contra Alcaraz fue en el US Open del 2023. Ha llovido mucho desde entonces.