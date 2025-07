Medvedev ocultó problemas físicos durante un año: "Tenía miedo"

Daniil Medvédev no está atravesando su mejor momento en el tenis y eso lo confirma su salida del 'top-10', para ocupar la posición número 14. Tras una temprana eliminación en las primeras rondas de varios 'Grand Slams', como Wimbledon, Roland Garros o el Open de Australia, el ruso parece no encontrar aquel tenis que le llevó a ser el número 1 hace unos años.

Ahora Medvédev tiene la posibilidad de ganar en ganar el título en Washington, donde ha confesado que ocultó durante un año molestias en el hombro que le impidieron dar su 100%. "Para ser sincero, tuve una temporada completa, o mejor dicho, 365 días, con muchísimo dolor en el hombro. Ahora está mucho mejor desde hace un tiempo, así que puedo seguir trabajando en ello", desvelaba en la entrevista después de ganar a Wu Yibing.

Le preguntaron al tenista cómo sobrellevó esta molestia que nadie conocía, a lo que él contestó: "Si no recuerdo mal, sería de mediados de 2023 a mediados de 2024. Era doloroso casi todo el tiempo. A veces más. A veces menos. No es fácil porque en muchos entrenamientos quieres trabajar el saque, pero yo no lo hacía porque tenía miedo de inflamarlo más. Pero, encontramos una manera de trabajar con él y no tengo dolor en bastante tiempo, desde mediados de 2024", comentaba a la prensa.

Para después añadir: "Cuando lo tenía, también me molestaba en la derecha. Es más, también era como si me faltara energía general. Siempre que tienes algún dolor, no es fácil jugar con él". Aun así consiguió llegar al US Open y eliminar a Carlos Alcaraz, pero no a Djokovic, quien se hizo con el título . "Al final intentas superar el dolor. Me las arreglé para jugar la final del US Open 2023, que fue una racha increíble por mi parte, pero tenía dolor en el hombro todos los días. Así que no es el fin del mundo, pero seguro que es mejor vivir sin dolor, y ahora mismo no tengo ningún dolor. Así que eso es bueno".

El tenista de Moscú está teniendo una buena participación en la gira norteamericana, donde ha conseguido remontar a Reilly Opelka en su primer partido (3-6, 7-5, 6-1) y de vencer a Yibing Wu (6-3, 6-2) en los octavos de final. Ahora se medirá en cuartos de final al tenista francés a Corentin Moutet.