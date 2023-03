Medvedev frena a Davidovich en cuartos de Indian Wells

El ruso derrota al malagueño por 6-3 y 7-5 y jugará en semis contra Tiafoe El español no llegó a reponerse de un primer set en el que el eslavo estuvo imparable

El tenista español Alejandro Davidovich cayó este miércoles por 6-3 y 7-5 en cuartos de final de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev, que extendió de este modo su espléndido arranque de 2023. Campeón de tres torneos consecutivos este año (Rotterdam, Doha y Dubái), Medvedev derrotó a Davidovich por 6-3 y 7-5 en una hora y 46 minutos y se enfrentará en semifinales al estadounidense Frances Tiafoe, quien se impuso este miércoles al británico Cameron Norrie por un doble 6-4 en una hora y 40 minutos.

Davidovich, que llegó al torneo del desierto californiano como número 28 del mundo, solo había cedido un set en esta edición de Indian Wells rindiendo a un gran nivel. Sin embargo, el malagueño no pudo detener este miércoles a un enrachado Medvedev que ocupa el sexto puesto del ranking mundial y que ya le había vencido este año en Rotterdam (3-0 para el ruso en el global de sus enfrentamientos). Medvedev, que también ha acaparado la atención en Indian Wells estos días por sus constantes quejas sobre la lentitud de la pista, se mostró arrollador en el primer set y más acertado que Davidovich en los momentos clave de una segunda manga mucho más equilibrada.

Pese a que no logró alcanzar las segundas semifinales de un Masters 1.000 en su carrera (el año pasado fue finalista en Montecarlo), Davidovich, de 23 años, deja Indian Wells con muy buenas sensaciones camino del próximo Masters 1.000, que se disputará a partir de la semana que viene en Miami.

Conocido popularmente como 'el quinto Grand Slam', Indian Wells se queda de esta forma con solo un representante español en competición: Carlos Alcaraz, que el jueves disputará su cruce de cuartos ante el canadiense Felix Auger Aliassime.

Contundente Medvedev

Había dudas sobre cómo respondería el tobillo derecho del ruso después de que el martes, en su épica remontada ante el alemán Alexander Zverev después de más de tres horas, se lo torciera en una fea caída. Sin embargo, Medvedev empezó el partido con confianza, sin indicios de molestias físicas y ganando su primer turno al saque con autoridad. Todo lo contrario le sucedió a Davidovich, algo frío en el arranque en la pista central de Indian Wells. Así, el español sufrió en su primer servicio, logró salvar dos bolas de 'break' pero no pudo evitar la tercera (2-0).

Frente a la robustez de su rival, a Davidovich se le empezaban a amontonar los errores no forzados en el primer set (12 frente a solo 4 de su contrincante) y tuvo que solventar una nueva bola de 'break' de Medvedev para sellar su primer juego al saque (3-1). Incapaz de encontrar consistencia a sus golpes desde el fondo de la pista pese a que poco a poco fue ganando solidez, Davidovich concedió el primer set por 6-3 en 39 minutos ante un Medvedev arrollador y que cerró la manga con un saque directo.

El segundo set fue mucho más igualado con un Davidovich que completó su reacción soltando más el brazo; arriesgando más en sus derechas, dejadas y también en sus subidas a la red; y que no dudó incluso en tirarse al suelo en busca de una volea imposible. Consiguió así sus tres primeras opciones de 'break', pero Medvedev las resolvió todas recurriendo a un saque sin grietas aparentes en la primera hora de partido (3-3). Davidovich había equilibrado el encuentro en cuanto a sensaciones pero le faltaba precisión para cerrar algunos puntos cruciales como una volea cómoda que se fue a la red o una derecha que se marchó fuera por un pelo.

Frustrado por su mala fortuna, Davidovich buscaba consuelo en su equipo sin dejar de meter presión a un Medvedev que ya no estaba tan cómodo y que, con rabia, golpeó la red con la raqueta tras una deliciosa dejada de su oponente. Medvedev recibió además atención médica en dos ocasiones por problemas en un dedo de la mano derecha. Con el viento soplando con más intensidad, el encuentro llegó a un momento clave con 3-4 para Davidovich (tras conservar su saque con un larguísimo juego) y 0-40 a su favor. Pero Medvedev, con una tranquilidad admirable, solventó ese espinoso desafío con cinco puntos seguidos para evitar la rotura (4-4). Davidovich había dejado escapar seis bolas de 'break' en el segundo set y lo acabó pagando caro ya que Medvedev le rompió el saque para ponerse 6-5 y cerró desde el servicio su pase a semifinales.

Davidovich: "Me voy contento, con ilusión y con muchas ganas para Miami"

Pese a la derrota, Davidovich se marcha del torneo del desierto californiano con "muy buenas" sensaciones y satisfecho de la alta calidad del tenis que ha mostrado. "Me voy contento, con ilusión y con muchas ganas para Miami. Y me llevo conmigo ese nivel que he dado aquí", dijo a los medios en español pensando ya en el próximo Masters 1.000, que empieza en Florida la próxima semana.

"Al final se nota la solidez que está teniendo en la pista", admitió sobre Medvedev un Davidovich que, a pesar a la derrota, se lleva un gran logro de Indian Wells: su ascenso al puesto 25 del ranking mundial, el mejor registro de su carrera hasta ahora.

Davidovich, de 23 años, no quiso poner "excusas" a su derrota -aunque indicó que el viento hizo que el partido en la pista central fuera a tramos "muy desagradable"- y señaló que fue "de menos a más" contra el ruso. "Al final he estado ahí con bolas de 'break' y no he tenido la oportunidad. Pero bueno, estoy contento con todo el nivel que he dado en el torneo y con el partido de hoy. Tanto él como yo hemos tenido bolas de 'break', él ha aprovechado su ocasión y yo no. El segundo set ha estado ahí. Se podría haber decantado para mí también", argumentó. "Al final, el segundo set ha sido un 'break', no ha sido mucho más. Ha sido un 'break', se lo ha llevado y ya está", añadió.

Davidovich entró algo frío al primer set (12 errores no forzados frente a solo 4 de su rival) y no pudo aprovechar ninguna de las 6 oportunidades de rotura de servicio que tuvo en la segunda manga. "Si quieres ser uno de los 'top', tienes que analizar mucho a estos tíos cómo lo están haciendo. No queda otra. Hoy he perdido pero hoy he aprendido una buena lección de cómo este tío estaba ganando 17 partidos seguidos (18 ahora). No hay otra cosa que seguir entrenando y seguir analizando cómo seguir mejorando", dijo. "Ahora quiero ir a Miami y jugar al mismo nivel, gane o pierda", cerró.