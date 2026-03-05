Medvedev explica como escapó de Dubái: "Te sientes como en Hollywood"

Daniil Medvedev, Karen Khachanov y Andrey Rublev ya están en Indian Wells. Los tres tenistas rusos han podido finalmente salir de Dubái rumbo al desierto californiano tras varios días retenidos por el conflicto actual en Oriente Medio y el consecuente cierre del espacio aéreo.

Tras la disputa del torneo que acabó el sábado con la victoria del propio Medvedev, los tres tenistas se vieron sin la posibilidad ya de salir del país para poner rumbo a Indian Wells, donde este miércoles arrancó el primer Masters 1000 de la temporada.

Su presencia en el torneo estuvo en serio riesgo hasta casi el inicio del mismo, aunque finalmente pudieron escapar en una escena casi de Hollywood, tal como relató el propio Medvedev.

“Llegamos a Omán en coche. Alguien tuvo suerte y llegó en 4 horas y 30 minutos, alguien condujo durante nueve horas; nosotros condujimos durante siete horas. Nuestro conductor no podía encontrar su pasaporte. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, dimos la vuelta y regresamos a los Emiratos Árabes Unidos. Encontró su pasaporte en el aparcamiento y entonces condujimos hasta Omán. Nos quedamos allí una noche; al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y luego volamos a Los Ángeles" explicó el ruso ya en Indian Wells.

Si cuentas todo el recorrido con todos los detalles, por supuesto es inusual. Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood: cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez. Llegamos a Omán [con Karen y Andrey] por separado y luego volamos juntos a Estambul y a Los Ángeles" apuntilló el ruso, que por suerte está sano y salvo para debutar este próximo sábado.

El ruso podría ser el rival de Rafa Jódar, que jugará su partido de primera ronda ante el chileno Tabilo.

Por su parte, Rublev también explicó su aventura para salir del país, teniendo que esperar en la frontera de Omán durante varias horas.“Danya (Medvedev) y yo salimos de Dubái al mismo tiempo y también llegamos a Omán al mismo tiempo, pero yo estuve esperando en la frontera más tiempo que él. Una hora y media o dos".

Capítulo cerrado, los tres tenistas rusos están ya en Indian Wells listos para entrar en acción tras días de apuro.