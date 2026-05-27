ROLAND GARROS
Medvedev tras su enésimo ridículo en Roland Garros: "No me gusta madrugar, rindo menos"
El ruso fue eliminado por séptima vez en su carrera en la primera ronda de París
La eliminación de Daniil Medvedev en primera ronda de Roland Garros dejó una de las ruedas de prensa más llamativas del inicio del torneo. El ruso, octavo del ranking ATP y séptimo cabeza de serie en París, se convirtió en el primer top-10 eliminado en esta edición y dejó varias reflexiones curiosas sobre su rendimiento sobre tierra batida.
“Sé por qué juego mal aquí en Roland Garros, pero no lo voy a decir porque sonaría a excusa”, afirmó Medvedev tras la derrota.
El ruso evitó profundizar en los motivos concretos de sus dificultades históricas en París, aunque sí terminó deslizando algunos factores relacionados con las condiciones del torneo y sus rutinas personales.
Uno de ellos, el horario. “No me gusta levantarme temprano y normalmente rindo peor cuando tengo que despertarme a las 6:15 de la mañana”, reconoció.
La organización programó su partido en el primer turno de la pista Suzanne Lenglen, a las 11:00 horas, algo que claramente no agradó al moscovita. “Me gusta dormir más. En el tenis tienes que adaptarte a muchas cosas y a veces no soy suficientemente bueno para hacerlo”, añadió.
Más allá del horario, Medvedev también analizó el partido y reconoció que nunca consiguió elevar realmente su nivel. “No jugué mi mejor tenis. Él tuvo momentos buenos y otros peores, pero yo no logré subir mi nivel lo suficiente para ganar el partido”, explicó.
El ruso quiso dejar claro además que el fuerte calor de Paris no fue decisivo en su derrota. “No creo que el calor influyera demasiado”, aseguró. “No era fácil para nadie, pero físicamente me sentí bien”.
Aun así, volvió a insistir en que las condiciones de Roland Garros siguen siendo especialmente complicadas para él. “Cada torneo tiene pistas distintas, pelotas distintas y condiciones diferentes”, recordó.
La derrota prolonga así la complicada relación de Medvedev con la tierra batida parisina, una superficie y un torneo donde nunca ha terminado de encontrar continuidad pese a su condición habitual de uno de los mejores jugadores del circuito.
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