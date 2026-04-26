Medvedev lo tiene claro con la baja de Alcaraz: "La presión es mayor para los demás, no para mí"

Daniil Medvedev regresó con victoria en el Masters 1000 de Madrid y también dejó una de las reflexiones más llamativas sobre la retirada de Carlos Alcaraz de Roland Garros. El ruso superó a Fabian Marozsan por 6-2, 6-7 y 6-4 en su estreno en la capital española, en su primer partido desde la dura derrota sufrida ante Matteo Berrettini en Montecarlo.

Tras el encuentro, Medvedev pasó por los micrófonos de Tennis Channel y analizó el terremoto provocado por la ausencia del bicampeón defensor en París. “En general, no creo que se esté hablando mucho del tema en el vestuario, porque todos entienden lo inesperado que es. Nadie lo vio venir”, explicó.

El ex número uno mundial fue más allá al valorar cómo cambia el escenario competitivo en los grandes torneos. “Ahora, para ganar un Grand Slam o incluso un Masters 1000, lo más probable es que tengas que vencer a Alcaraz y a Sinner. Y ahora solo queda vencer a Sinner”, afirmó.

Una frase que refleja el peso que ambos habían adquirido como referencias absolutas del circuito.

SIN PRESIÓN PARA ÉL

Medvedev también ironizó sobre sus opciones en París, torneo históricamente complicado para él. “Se podría decir que la presión es un poco mayor para los demás. Probablemente no para mí, porque nunca he durado mucho en Roland Garros”, dijo entre sonrisas.

Pese al análisis competitivo, el ruso quiso mostrar empatía con el español. “Lo siento mucho por Carlos. Esto es tenis, seguimos adelante y nos alegrará verlo de vuelta”, concluyó.

Medvedev nunca ha hecho buen papel en Roland Garros / EFE

Sin Alcaraz en el cuadro, la lucha por Roland Garros se reconfigura… y hasta Medvedev lo tiene claro: todos miran ahora a Jannik Sinner.

Precisamente junto al italiano y el español, además de Zverev, se quiere unir el ruso como únicos tenistas en alcanzar la 20 victorias en la temporada. Tras superar su estreno en Madrid, ahora se las verá con el desconocido noruego Budkov Kjaer, que vene de ganar a Shapovalov con solvencia.