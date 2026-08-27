Los médicos prohíben a Sinner entrenar hasta septiembre por la lesión en la rodilla

Cuando todo el mundo estaba eufórico por la vuelta de Carlos Alcaraz a la competición, lo que nadie se esperaba que sucediera era que Jannik Sinner anunciara que no iba a disputar el último Grand Slam del año en Nueva York. Por lo que tendremos que esperar un poco más a ver un partido entre la pareja favorita del tenis.

Según la 'Gazzetta dello Sport', el italiano está haciendo fisioterapia en el J Medical, el centro médico de la Juventus en Turín, y le han dicho que deberá hacer reposo absoluto con la raqueta al menos hasta el 6 de septiembre.

El motivo es la inflamación en la rodilla derecha que sufre. En un principio no hay nada roto ni es una lesión estructural grave, aunque esto ha sido suficiente como para que el italiano y su equipo tomaran la inesperada decisión de retirarse del US Open por este mismo problema.

Sin encontrar buenas sensaciones

Los últimos tests de entrenamiento no le han dado buenas sensaciones, así que ha decidido parar del todo esta semana y, tal y como asegura el periodista italiano Luigi Ansaloni, también tenga que tomarse un parón la siguiente.

El objetivo que tiene marcado el actual número uno del mundo es volver a competir en el ATP 500 de Pekín, que dará el pistoletazo de salida el 30 de septiembre. Esta será la primera aparición del tenista tras dos meses después de haber levantado el título de Wimbledon.

Parecía que el italiano no tenía ningún problema en el Abierto londinense, donde consiguió ganar el título ante Zverev sin molestias aparentes. Los controles del 15 de julio en el J Medical salieron bien y, a finales de julio, volvió a entrenar fuerte en Montecarlo para la gira de pista dura.

Y es en un entreno donde se cree que aparece el dolor o inflamación en la rodilla derecha, muy probablemente por una sobrecarga de partidos encadenados. Esta no es la primera vez que Sinner ha tenido un colapso físico, ya en Roland Garros se pudo ver que algo fallaba en su planificación física.

Fisioterapia con ondas de choque

A principios de agosto fue a la Physioclinic de Milán a ver al fisiatra Gianluca Melegati, la persona encargada de supervisar el plan de recuperación y tratamiento de la rodilla derecha del número uno. Le prescribió un ciclo de terapias y sesiones de fisioterapia con ondas de choque.

Durante todo este mes se ha visto al italiano ir y venir entre Montecarlo y Turín. Dada la situación, también se ausentó del Masters 1000 de Montreal, algo que ya se veía venir, y también se bajó de Cincinnati, donde confirmó los rumores de los problemas en la rodilla.

"La rodilla derecha me está molestando… no estoy listo para competir". A mediados de agosto hace un test de eficiencia a puerta cerrada en el Sporting de Turín y, tras intentar entrenar unos días en Montecarlo, las sensaciones no son buenas. Hace apenas una semana anunciaba que no disputará el US Open porque necesita más tiempo.

"Estoy muy triste y decepcionado"

Así lo comunicó en su Instagram: "A pesar de haber trabajado duro con mi equipo y mi cuerpo médico, hemos tenido que tomar la difícil decisión de no competir en el US Open este año. Nos hemos dado cuenta de que todavía necesito más tiempo para recuperarme de la lesión en la rodilla derecha. Obviamente, estoy muy triste y decepcionado, ya que Nueva York ocupa un lugar especial en mi corazón. Tenía muchas ganas de volver y jugar en ese ambiente electrizante ante una afición magnífica".