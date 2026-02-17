McEnroe, exnúmero uno, sobre Alcaraz y Sinner: "Aprendí la lección un poco tarde"

John McEnroe forma parte del exclusivo club de los números uno de la ATP. Estuvo 170 semanas en lo más alto del tenis masculino y terminó cuatro temporadas como No. 1 del mundo. Y aun así, décadas después de retirarse, asegura que sigue aprendiendo cosas de este deporte. En una charla con ATP Media durante el ATP 500 de Dallas, explicó qué es lo que más respeta de jugadores como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y, más recientemente, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

“Siguen presionando. Quizá aprendí la lección un poco tarde, pero mirando atrás pienso que debería haber apretado todavía más en vez de esperar a ver qué pasaba”, reconoció. “Al final, todo esto te deja lecciones de vida que, con el tiempo, te ayudan a ser mejor persona”.

El legendario zurdo alcanzó por primera vez el número 1 del PIF ATP Rankings en marzo de 1980.

McEnroe y Nadal / Open Australia

“La primera vez que aparecí como número uno en la computadora fue distinta a cuando realmente sentí que era el número uno, y de eso no había dudas”, recordó. “Pasó aproximadamente un año y medio, desde Memphis en febrero del 80 hasta septiembre del 81 en el US Open, cuando reemplacé a Bjorn en la cima”.

Cuando llegó a lo más alto, su gran rival, Björn Borg, seguía en plenitud. Sin embargo, 1981 sería la última temporada completa del sueco.

“Coincidió, por desgracia, con la decisión de mi mayor rival de dejar de jugar. Fue duro”, confesó. “Durante un tiempo sentí que me había metido en algo que me superaba. Tardé en asimilarlo. Y cuando por fin lo entendí, ya estaba terminando como número uno por tercer o cuarto año. Después de llegar a ese nivel pensé: ‘Ahora sí lo he demostrado’”.

Su última etapa como número uno terminó en septiembre de 1985. Más de cuatro décadas después, sigue teniendo el séptimo mejor registro histórico de semanas en la cima.

“Lo valoré en su momento, pero también valoré ser número dos. Hablaba mucho de esto con Bjorn”, contó. “Él me decía: ‘Si no eres el número uno, ¿qué más da ser el dos o el cien?’. Y yo le respondía: ‘Bueno, ser el dos es muchísimo mejor que ser el cien’”.

Para McEnroe, el orgullo no depende solo del ranking. “Hay mucha gente intentando hacer lo suyo. Si diste todo y fuiste número cinco del mundo o número cincuenta, lo que sea, hay que sentirse orgulloso”.

Nadie podrá quitarle lo que consiguió en el tenis, y eso explica por qué los aficionados siguen acudiendo a verle. Con el paso del tiempo, lo ve aún más claro: “Poder decir que durante tres o cuatro años fui el mejor del mundo, y que en otros fui uno de los dos o tres mejores, se disfruta mucho más con la edad”.