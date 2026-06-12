McEnroe, sobre la enigmática lesión de Alcaraz: "El deporte le necesita, es la mejor representación que hay"

La evolución de la lesión de Carlitos Alcaraz parece ser todo un enigma. Desde que el español comunicó su ausencia en la gira de hierba y en el Abierto de París debido a la lesión que sufrió en Barcelona en la muñeca el pasado abril, ha mantenido una actitud muy discreta respecto al diagnóstico y a su condición de salud.

Unas circunstancias que no solo preocupan a los amantes del tenis, sino a grandes leyendas como es el caso del exjugador estadounidense John McEnroe. El extenista ganador de siete Grand Slams ha asegurado en una sesión del podcast de 'Off Court With Greg Rusedski' que el deporte "necesita a Carlos Alcaraz".

La leyenda del tenis confesó sentirse completamente "desanimado" tras conocer la noticia de que 'Carlitos' no iba a participar en un primer momento en Roland Garros. Aunque también afirma que esta casuística "ha traído consigo muchas puertas y ha abierto la puerta a otras personas que no creerían nunca estar en esa posición y eso también es bueno".

"Es el mejor representante que tenemos en nuestro deporte ahora mismo, por lo que aporta al juego, así que su ausencia duele mucho", explicó el extenista John McEnroe apenado por la ausencia de Alcaraz en dos de los grandes de la temporada.

Y es que las novedades sobre las molestias del español se han hecho públicas de forma muy esporádica y todo a través de comunicados del propio tenista en sus redes. "Cuando falta tu mejor jugador, el primero o el segundo, quienquiera que sea, duele. Cuando supe que también se había retirado de Wimbledon, fue una decepción", confesaba McEnroe.

"Básicamente, todos estamos rezando y esperando que pueda regresar lo antes posible", decía. Para añadir que es muy complicado para esta disciplina que uno de los mejores tenistas del panorama actual tampoco pueda jugar en la cita londinense donde ya ha conseguido alzar dos títulos.

Andre Agassi exige un parte médico

McEnroe no ha sido el único que ha opinado con respecto a la muñeca de Alcaraz y su ausencia en el circuito. Otro grande del tenis, Andre Agassi, ha criticado la falta de detalles y transparencia del equipo del tenista murciano: "Sería realmente útil que él o alguien de su entorno explicara claramente la naturaleza exacta de su lesión, porque a estas alturas solo podemos especular".

Y es que, a falta de semanas de que empiece Wimbledon, nadie sabe qué le pasa exactamente a Alcaraz: "Si se trata de una forma de tendinitis, ¿es una inflamación específica como una capsulitis dorsal o un problema tipo síndrome del túnel carpiano? ¿De qué estamos hablando exactamente y cuáles son las opciones de tratamiento? No sé con precisión lo que tiene", comentaba el de Las Vegas.

La falta de claridad genera rumores y Agassi lo tiene claro y está convencido de que, a pesar de la complejidad de la lesión y los meses de ausencia, en el circuito: "Volverá más agresivo que nunca; podríamos ver a un Carlos Alcaraz aún más determinado y agresivo a su regreso, siempre que logre solucionar su único problema real ahora mismo", apuntó el que fuera el número uno del mundo en el podcast The Big T.