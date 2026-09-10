McEnroe alucina con Alcaraz: "¿Cómo demonios puede estar tan feliz en pista? Es asombroso"

Una de las imágenes del US Open fue la de Carlos Alcaraz abandonando la Arthur Ashe con una sonrisa de oreja a oreja. Había perdido, sí, e incluso vomitado durante el partido, pero después de varios meses volvió a experimentar la sensación de un partido grande. Y con eso ya era feliz. Dicha felicidad también la mostró en pista y no pasó inadvertida por una de las leyendas de este deporte: John McEnroe.

"Veo a Alcaraz en pista y me pregunto cómo demonios puede estar tan feliz en la cancha todo el tiempo. Siempre he pensado que disfruta cada minuto y segundo en pista", aseguró en una entrevista a 'Tennis Insider Club'. Aunque Carlos no fue capaz de revalidar el título en Nueva York, dejó claro que cuando esté al 100% no existe un tenista que pueda brindar un mayor espectáculo.

John McEnroe, un enamorado de Alcaraz / EFE

"Me encanta Alcaraz, es mi jugador favorito. Simplemente, no puedo creer que este chico pueda ser así, es asombroso", continuó. McEnroe siempre ha alabado al tenista de El Palmar, uno de los jugadores más queridos del circuito por su sencillez y diversión. Sin duda, el tenis le echaba de menos tras una ausencia que se prolongó más de cuatro meses.

"Espero que tenga un futuro brillante. Es increíble para nuestro deporte y tiene una personalidad fantástica. Esperemos que esté bien en el futuro y pueda seguir jugando otra década más", cerró el norteamericano. La mejor noticia en este US Open es que Alcaraz ha vuelto sano, por lo que volverá a ser habitual verle competir semana a semana. Con sus descansos, por supuesto.

Carlos Alcaraz felicita al estadounidense Ben Shelton por su victoria en los cuartos de final del US Open / EFE/BRIAN HIRSCHFELD

El propio Alcaraz reconoció tras la derrota ante Shelton que se marchaba feliz de Estados Unidos. "No voy a sentirme decepcionado por no haber conseguido la victoria al final. Simplemente estoy feliz. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché... Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba".

Próximo paso

En esta recta final de la temporada, Alcaraz todavía tiene varios retos interesantes por delante. Primero disputará la Laver Cup, una competición que no influye en el ranking ATP (aunque sí en los enfrentamientos directos), y se divertirá junto a otras estrellas del circuito, como viene siendo habitual en los últimos años. Allí precisamente es donde pasaba más tiempo con John McEnroe, que fue capitán del 'Team World' hasta el año 2024.

Pese a perder puntos en el US Open, el español se mantendrá en la tercera posición del ranking ATP, solo por detrás de Jannik Sinner y Alexander Zverev. Eso sí, si Ben Shelton se proclama campeón, se colocaría muy cerca del murciano, que lleva años sin descender del podio mundial. Volver a jugar finales (y ganarlas) será clave para que Charly vuelva a demostrar que es el mejor.