Mboko, heroína en 'casa' tras una dura infancia y con una carrera al alza

Victoria Mboko es la nueva sensación del tenis. La joven de tan solo 18 años ha conseguido despuntar en un deporte donde el circuito femenino ya estaba dominado por las más grandes. Su participación en Montreal ha sido digna de admirar venciendo a grandes rivales.

Mboko se ha hecho con la victoria en el Masters 1000 de Canadá tras eliminar a tenistas de la talla de Coco Gauff, número dos del mundo, o la española Jessica Bouzas. Su victoria en la final ante la japonesa Naomi Osaka, la ha convertido en la primera jugadora canadiense en derrotar a tres campeonas de Grand Slam en un solo evento de WTA en la era abierta.

Victoria empezó el año fuera del top-300 y ahora ocupa la posición 24 en el ranking. La joven tenista ha conseguido conquistar cinco títulos ITF y sumar más de 50 victorias en las categorías más bajas. La nueva estrella del tenis ha conseguido dejar huella con victoria incluida en el podium de las campeonas de WTA 1000. "Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me apoyaron toda la semana. Son increíbles y no puedo estar más agradecida", dijo tras la victoria la canadiense dirigiéndose al público.

HUYERON DEL CONGO

La tenista canadiense no ha tenido una vida fácil, sus padres, Cyprien Mboko y Godee Kitadi, se vieron en la obligación de huir de la República del Congo a finales de los años 90 a causa de las tensiones políticas que existían en el momento. Mboko nació en el 2006 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y se crio en una familia de cuatro hermanos.

Con tal solo 4 años, Victoria y su familia se mudaron a Toronto en busca de nuevas oportunidades, donde la jugadora se inició en el tenis gracias al amor que le transmitió su padre por este deporte. La joven ingresó en la academia del prestigioso entrenador Pierre Lamarche, ubicada en Ontario.

Cuando Mboko llegó a tercera ronda en Roland Garros, Lamarche explicó cómo ella y su familia se esforzaron por enocontrar una vida mejor. "Vinieron para tener una vida mejor, no tenían nada para empezar. Su padre trabajaba de noche y su madre trabajaba en todas partes. Canadá debería de estar orgulloso de esta familia", comentó Pierre.

Victoria tiene muy claro que en parte su éxito se debe a todo el esfuerzo y sacrificio que hicieron sus padres para que ella pudiese seguir formándose en el tenis. Ahora, sigue recibiendo el mismo apoyo de su familia para que siga cumpliendo su sueño: "Mi padre, ahora jubilado, me acompañó a todos los entrenamientos. Empezaba a las 5 de la mañana, entrenaba de 6 a 8, iba al colegio hasta las dos y luego tenía dos horas más de tenis. Él trabajó de noche para estar a mi lado", dijo la tenista.

Este año la canadiense dio un salto clave al encadenar 22 victorias consecutivas a principios de año. De hecho, su participación en Canadá ha sido gracias a una 'wild card', que la invitó a disputar el Masters 1000 de Toronto 2025, por ser una de las promesas del tenis canadiense. Mboko contra todo pronóstico ha logrado el primer título de su carrera arrasando con las más grandes.