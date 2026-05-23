Mazazo para Roland Garros a un día del inicio

Roland Garros tiene todo listo para el inicio de su edición, aunque en las últimas horas ha recibido una noticia devastadora. El gran ídolo local y esperanza francesa, Arthur Fils, ha anunciado que se da de baja por una lesión.

El estado físico del tenista francés era ya una incógnita después de arrastrar problemas y tenerse que retirar en el Masters 1000 de Roma. Pese a ello, mantuvo la esperanza e incluso entrenó este domingo con buenas sensaciones ganando un set a Jiri Lehecka.

Minutos después del entreno, el francés y su equipo tomaron la decisión final de no empezar ni el camino en el torneo, sabiendo del dolor que el torneo sufre con su baja.

Según las informaciones que han ido saliendo, parece que el francés tendría un problema en la zona baja de la espalda con mucho dolor.

Fils ya sufrió una lesión el pasado año en Roland Garros, en su partido contra Jaume Munar. Aquella vez fue en la espalda y el francés forzó hasta el final para ganar el partido, aunque ello le provocó tener que bajarse en la ronda posterior y perderse muchos meses de competición.

Ahora, con la lección aprendida, Fils tiene claro que no puede volver a cometer los errores del pasado y ha decidido no correr riesgo alguno y bajarse de Roland Garros muy a su pesar.

El francés era uno de los grandes nombres que la gente tenía en este Roland Garros como aspirante a plantar cara a Jannik Sinner, gran favorito al título. Campeón en Barcelona y semifinalista en Madrid, Fils ha sido sin duda uno de los grandes nombres en la gira, aunque su estado físico no le ha permitido jugar otro año más en su torneo predilecto.