Máxima preocupación con Novak Djokovic: gestos visibles de dolor

El idilio de Novak Djokovic con el Open de Australia atraviesa sus horas más bajas, y la incertidumbre se ha apoderado por completo de Melbourne Park. El tenista serbio, que en este 2026 afronta el desafío mayúsculo de seguir reinando en el circuito a sus 38 años, ha hecho saltar todas las alarmas. Lo que debía ser una sesión rutinaria para afinar sensaciones terminó de forma abrupta y dramática, dejando en el aire su estado físico real a pocos días del inicio de la competición oficial.

Djokovic apenas pudo mantenerse en la pista durante doce minutos, un tiempo especialmente alarmante para un jugador de su jerarquía. Tras intentar ejecutar una serie de saques, un dolor agudo en el cuello le obligó a detenerse en seco. Los gestos de sufrimiento en su rostro y la rápida intervención de su fisioterapeuta dibujaron una escena de máxima tensión. Este pasó gran parte del tiempo aplicándole un masaje en el cuello con todos los nudillos e incluso el pulgar clavados, algo bastante doloroso de presenciar para los espectadores que asistieron al entrenamiento.

Este episodio no parece ser un hecho aislado, sino la culminación de un desembarco en Australia mucho más accidentado de lo previsto. Su ausencia de última hora en el torneo de Adelaida ya fue un primer aviso de un desgaste acumulado que empieza a pasarle factura, y las sesiones en Melbourne no han hecho más que confirmar esas dudas.

Djokovic durante los Globe Soccer Awards en Dubai / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

Durante la mañana, en un entrenamiento previo en la Rod Laver Arena junto a Daniil Medvedev, el ritmo de Djokovic estuvo a años luz de lo que exige la alta competición. Mientras sus principales rivales, con Jannik Sinner a la cabeza, entrenan con una intensidad feroz, 'Nole' se limitó a peloteos casi recreativos, evitando cualquier esfuerzo explosivo y cediendo un set de práctica por 7-5 sin apenas oposición física. El serbio es plenamente consciente de que, a su edad, la gestión del esfuerzo es clave para sobrevivir en un Grand Slam, pero estas molestias amenazan con dinamitar su estrategia de ahorro de energía para las rondas finales.

El Open de Australia 2026 contiene la respiración ante el estado del hombre que ha levantado el trofeo en diez ocasiones. El nivel tenístico de Djokovic sigue intacto, pero su cuerpo parece estar enviando señales de auxilio. Las próximas jornadas serán decisivas para monitorizar su evolución y determinar si este pinchazo en el cuello es un contratiempo pasajero o, por el contrario, el primer gran obstáculo insalvable para el gigante de Belgrado en su jardín favorito.