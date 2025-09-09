Mats Wilander, ganador de siete Grand Slams, revela el punto fuerte de Alcaraz para vencer a Sinner: "Marcará una gran diferencia"

Tras enfrentarse en París y Londres, Alcaraz y Sinner volvieron a encontrarse cara a cara en Nueva York para la tercera final del Grand Slam. Esta vez el partido entre los dos rivales también daba paso a decidir al nuevo líder mundial. La previa a la celebración del partido indicaba que Carlos Alcaraz era capaz de plantar cara al italiano.

La clave de la victoria

Mats Wilander, el extenista sueco, se aventuró a decir que la clave se encontraba entre las manos del español. "La clave del partido será el saque de Carlos Alcaraz. Está sacando mucho mejor últimamente y si consigue uno o dos puntos gratis en sus juegos de servicio, marcará una gran diferencia" confesó Wilander en 'Eurosport' y sus palabras también se compartieron en 'Elconfidencial.com'.

El sueco también aprovechó su turno para analizar la agresividad del tenista italiano: "Entonces se tratará de Jannik Sinner y lo agresivo que pueda llegar a ser. Además, el saque para el italiano también será fundamental para su confianza" aseguró.

La misma confianza

"Creo que ambos tienen la misma confianza. Saben que están muy por delante del número tres del mundo y del resto de jugadores. Están luchando por el número uno y el número dos y uno de ellos se convertirá en el número uno del mundo" explicó el ganador de siete Grand Slams antes de que Alcaraz se proclamara como vencedor.

La predicción de Wilander

"Creo que Carlos Alcaraz podría tener cierta ventaja porque cuando juega al 100% suele ganar. Cuando Sinner juega el 100% no significa que gane el partido. Así que para mí Carlos Alcaraz es ligero favorito, debería ser un partido increíble" concluyó.