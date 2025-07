Mats Wilander explica por qué Sinner es mejor "modelo a seguir" que Alcaraz

La final de Wimbledon entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz sigue dando mucho de que hablar en el mundo del tenis. El All England Club pudo vivir de primera mano un nuevo episodio de una rivalidad destinada a hacer historia en el deporte de raqueta, un binomio que ha instaurado su reinado del terror barriendo las esperanzas de cualquiera que quiera discutir el trono en la actualidad.

A pesar de los inevitables paralelismos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, lo cierto es que ambos tenistas son como la noche y el día en muchos aspectos. El italiano es impasible, imperturbable, frío y calculador; el murciano, pura garra y pasión con un tenis más improvisado que depende de la creatividad del español en pista. A pesar de todo, cada uno tiene una fórmula del éxito que exprimirán hasta el máximo hasta el final de sus carreras. De momento, no parece mal negocio.

Las diferencias entre Sinner y Alcaraz

En este sentido, Mats Wilander, mítico tenista sueco, ha repasado en 'L'Équipe' las diferencias entre ambos tenistas. Para el exnúmero uno, Sinner juega a un tenis tan agresivo como nunca haya visto en su vida: "Nunca he visto a nadie jugar tan agresivo como Sinner. Siempre busca llegar pronto a la pelota. Muchos le pegan más fuerte, pero nadie llega a la bola tan rápido como Jannik sin esperar a que baje. Creo que su tenis está cinco o diez años por delante de lo que pensé que sería la evolución del juego", explicó. "Un poco como, en fútbol, lo que pasó con los pases a un toque".

Por ese motivo, Wilander cree que Sinner será un mejor ejemplo a seguir antes que Alcaraz: “Sinner será un modelo a seguir, no todos pueden jugar como Alcaraz, porque eso requiere de un talento extremo", dispone el extenista. "Todo el mundo puede jugar como Sinner, ya que no se requiere de un talento excepcional, pero sí mucha dedicación”. Unas declaraciones que darán que hablar y que ponen de manifiesto las diferencias entre italiano y murciano no solamente dentro de la pista, sino también fuera de ella.