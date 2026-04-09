Así está el cuadro del Masters de Montecarlo 2026 en cuartos: cruces y posibles rivales de Alcaraz hasta la final

El Masters 1000 de Montecarlo 2026 avanza en firme hacia su fase más decisiva. Con los octavos de final dando sus últimos coletazos, cada vez son más las raquetas que han sellado su billete hacia la antepenúltima ronda del torneo, donde la acción comenzará a intensificarse considerablemente.

Los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo ocuparán un día en el calendario de la competición: el viernes 10 de abril. La antepenúltima ronda del torneo cuenta con la presencia del top-3 del ranking ATP, con una posible nueva final entre Alcaraz y Sinner en el horizonte.

Precisamente Alcaraz ha sido el último gran nombre en confirmar su presencia en los cuartos de final, dónde medirá sus fuerzas ante Alexander Bublik. En caso de acceder a semifinales, Alex de Miñaur figura como su rival más probable.

Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur, saludándose en la red / X

El cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Parte alta Alcaraz (1) vs Bublik (8)

vs Bublik (8) Vacherot o Hurkacz vs Blockx o De Miñaur (5) Parte baja Fonseca vs Zverev (3)

Auger-Aliassime (6) vs Sinner (2)

¿Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

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