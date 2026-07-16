Desde Mastantuono a Nadal: Las estrellas que cambiaron la raqueta por el balón y otros deportes por la gloria

Tener talento no significa destacar en una sola área, sino saber elegir la decisión correcta. A menudo, el éxito exige tomar decisiones difíciles, y muchos atletas se ven obligados a renunciar a ciertas disciplinas para concentrar toda su energía y potencial en un único objetivo.

Mastantuono pudo ser tenista

Antes de convertirse en una de las grandes apariciones del fútbol argentino, Franco Mastantuono tuvo una decisión que cambió por completo su destino. Mucho antes de brillar en las categorías inferiores de River Plate o en el Real Madrid, su vida deportiva no giraba únicamente en torno al fútbol, también lo hacía una raqueta.

El argentino creció compaginando dos deportes muy distintos, el fútbol y el tenis. En ambos demostró estar por encima de la media para su edad, hasta el punto de destacar también en el circuito formativo del tenis en Argentina. Su nivel era lo suficientemente alto como para imaginar un futuro competitivo en ese deporte, pero la exigencia de ambos caminos obligó a tomar una decisión.

Con el paso del tiempo, Mastantuono acabó apostando por el fútbol. Una elección que marcó el inicio de su y que le llevó a convertirse en una de las grandes promesas. Con un crecimiento acelerado en River Plate y una proyección que despertó la atención internacional.

Su pasado como tenista, sin embargo, sigue siendo un detalle clave para entender su perfil futbolístico tal y como él ha asegurado, el tenis le ayudó a afrontar los desafíos futbolísticos: "Con el tenis he conocido mucha gente. Andar por el país compitiendo en un deporte donde lo mental pesa mucho me ha ayudado un montón a crecer como jugador de fútbol", le dijo Mastantuono a Olé.

Sinner dejó los esquís por la raqueta: de campeón de la nieve a número uno del tenis

El caso contrario lo representa Jannik Sinner, el reciente ganador de Wimbledon. Antes de dominar el circuito ATP, el italiano era una de las grandes promesas del esquí en su país.

Durante su infancia destacó en la nieve hasta convertirse en campeón nacional juvenil, con un futuro muy prometedor en esa disciplina. Sin embargo, a los 13 años tuvo que tomar una decisión clave, continuar en el esquí o apostar por el tenis de forma definitiva.

Sinner eligió la raqueta, dejando atrás una carrera potencial en la montaña para centrarse en las pistas de tenis. Años después, esa decisión le ha llevado a convertirse en número uno del mundo y en uno de los jugadores dominantes del circuito actual.

Nadal, del balón a la raqueta: el otro sueño de una leyenda

En el caso de Rafael Nadal, la elección también estuvo marcada por dos deportes muy presentes en su infancia: el tenis y el fútbol. Incluso llegó a fichar por el FC Inter Manacor.

El balear creció compaginando ambas disciplinas y siempre mostró una gran facilidad para el juego con el balón. De hecho, ha reconocido en varias ocasiones que el fútbol fue una de sus grandes pasiones y que, de no haber sido tenista, le habría gustado intentar el camino del fútbol profesional.

Además, su entorno familiar también estaba muy vinculado a ese deporte, ya que su tío Miguel Ángel Nadal fue futbolista profesional y defendió la camiseta del FC Barcelona y de la selección española.

Finalmente, Nadal optó por apostar al tenis y gracias a ello se convirtió en un referente mundial de esfuerzo y sacrificio, dando lugar a una de las carreras más dominantes de la historia del deporte español.

Federer también dudó entre el fútbol y la raqueta

La historia de Roger Federer también está relacionada con el fútbol. El suizo practicó este deporte durante su infancia y adolescencia, llegando a formar parte de las categorías inferiores del club local FC Concordia hasta los 12 años, decidiendo finalmente enfocarse en el tenis.

En une entrevista en VOGUE, Federer explicó que uno de los motivos por los que se decantó por el tenis, fue porque era un deporte en el que dependía únicamente de sí mismo y donde podía desarrollar todo su potencial individual. "Yo jugaba al futbol, pero elegí el tenis, porque no quería culpar al portero por las derrotas, quería culparme a mí.", dijo en la revista.

"En otra vida"

En un mundo paralelo, Sinner hubiera sido esquiador profesional, Federer y Nadal hubieran protagonizado una rivalidad futbolística y Mastantuono podría haber llegado a la cima del ránking ATP.