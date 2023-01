Masarova se queda a las puertas de su primer título WTA

La española perdió la final del torneo de Auckland ante la estadounidense Coco Gauff (6-1 y 6-1) A sus 23 años consigue situarse la 94ª del ranking WTA, su mejor clasificación de siempre

No pudo ser. Se le escapó a Rebeka Masarova la primera posibilidad de sumar un título WTA. La española cedió en la final del WTA de Auckland ante la estadounidense Coco Gauff (6-1 y 6-1).

Masarova, en la primera final de su carrera, apenas opuso resistencia a Gauff que tiró de experiencia y ránking, número 7 mundial, para doblegar a la española, número 130, que se vio superada en todo momento.

Teen Queen 🏆@CocoGauff does not drop a set en route to her third career title conquering Masarova 6-1, 6-1.#ASBClassic pic.twitter.com/5mhhgmVLEe