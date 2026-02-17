Una masacre nunca vista en el tenis femenino: "Ha sido una sorpresa muy desagradable"

Pocas veces se había visto lo que ha sucedido en Dubái esta semana en motivo del torneo WTA 1000. Hasta diez bajas en el cuadro principal que sumadas a las dos lesiones durante los encuentros de primera y segunda ronda han encendido tanto al público como al director del torneo, que ha estallado ante los medios.

Sabalenka, Swiatek, Muchova, Sakkari, Zheng, Mboko, Bejlek, Cocciareto, Kasatkina y Krejcikova se han bajado antes de debutar pese a estar apuntadas dejando al torneo sin muchas de las atracciones que había anunciado tiempo atrás.

Todas excepto Sabalenka, estuvieron la pasada semana compitiendo en el WTA 1000 de Doha, algo que pone en evidencia que la carga de torneos y la planificación del calendario vuelve a estar en el punto de mira.

Dos torneos de categoría 1000 de una semana de forma consecutiva en el calendario parece algo inasumible para las jugadoras que llegan a las rondas finales, más aún a pocas semanas después del Open de Australia.

PIDEN CASTIGOS

El gran perjudicado de todo ello es sin duda el torneo de Dubái, que pierde a muchas de sus principales atracciones. A raíz de todo ello, el director del torneo pidió responsabilidades para las jugadoras que se bajan del cuadro de esa manera.

"Una sorpresa muy desagradable". Además, aseguró que los motivos de sus retiradas "son bastante extraños", poniendo en duda las decisiones adoptadas por ambas en plena discusión sobre la sobrecarga del calendario.

Además, el director que más allá y pidió un castigo ejemplar. "Deberían restarles puntos en la clasificación" aseguró, poniendo en el foco la decepción.

Es lamentable que gastemos cantidades considerables en modernizar nuestras instalaciones cuando, al final, son las jugadoras las que hacen el torneo", concluyó Tahlak.