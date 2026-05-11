Martín Landaluce sigue soñando en Roma; adiós de Davidovich ante Rublev

El crecimiento de Martín Landaluce no se detiene. El madrileño, de solo 20 años, se clasificó este lunes para los octavos de final del Italian Open tras superar con autoridad al italiano Mattia Bellucci y prolongar así una aventura inesperada en la capital italiana.

El español, que accedió al cuadro principal como lucky loser tras caer en la fase previa, volvió a mostrar un tenis muy sólido para imponerse por 6-4 y 6-3 en menos de dos horas de partido.

Landaluce llevó la iniciativa prácticamente desde el inicio y fue creciendo con el paso de los juegos ante un Bellucci que acabó claramente frustrado. El momento clave llegó al final del primer set, cuando el madrileño logró romper el saque del italiano para adelantarse en el marcador.

El golpe afectó anímicamente al jugador local, que llegó incluso a lanzar la raqueta en un gesto de desesperación mientras Landaluce seguía dominando desde el fondo de pista.

Con esta victoria, el español se asegura además ascender hasta el número 80 del ranking ATP y se convierte en el sexto lucky loser que alcanza los octavos de final en Roma.

La progresión del jugador formado en la Rafa Nadal Academy sigue siendo meteórica. Tras irrumpir este año en el top-100 y alcanzar los cuartos de final en Miami, Landaluce confirma en Roma que ya es una realidad del tenis español.

Ahora buscará los cuartos de final ante el ganador del duelo entre Mariano Navone y Hamad Medjedovic.

DAVIDOVICH, KO

Quien no pudo avanzar fue Alejandro Davidovich, eliminado en tercera ronda por el ruso Andrey Rublev.

El malagueño nunca terminó de sentirse cómodo en el partido y acabó cediendo por un doble 6-4 ante un Rublev muy sólido y agresivo desde el inicio.

Davidovich llegó a tener ventaja en varios momentos del primer set, pero no supo aprovechar sus oportunidades y terminó cediendo ante la mayor contundencia del ruso en los puntos importantes.

En la segunda manga, Rublev rompió pronto el saque del español y controló el encuentro hasta cerrar la victoria en poco más de una hora de juego.

El número 23 del mundo se despide así de Roma tras superar previamente al chileno Cristian Garin, aunque sin lograr mejorar su techo histórico en el torneo, la tercera ronda alcanzada también en 2021 y 2023.

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Por su parte, Rublev avanzó a octavos y buscará seguir creciendo en un torneo donde nunca ha pasado de los cuartos de final.