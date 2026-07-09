Marta Kostyuk carga contra el COI tras levantar el veto a Rusia: "Es terrible"

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó esta semana poner fin de forma provisional el veto a Rusia, una suspensión que llevaba en vigor desde octubre del año 2023. El motivo principal es que, según la Comisión Ejecutiva del COI, el Comité Olímpico Ruso ya "no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios ocupados de Ucrania".

Esta medida permitiría participar a Rusia en los próximos Juegos Olímpicos y ha llegado hasta el torneo de Wimbledon, donde varias tenistas de nacionalidades rusas y ucranianas no se hablan ni se saludan en la red desde el inicio de la guerra. La ucraniana Marta Kostyuk, una de las jugadoras más en forma del circuito y semifinalista en el torneo, se pronunció acerca de esta decisión.

"Me parece terrible. Creo que está muy lejos de ser justo para todos los países involucrados, no solo para Ucrania. No estoy de acuerdo en absoluto con esta decisión. ... Solo quiero salir a la pista y, con suerte, vencer a todas las rusas con las que juegue en los Juegos Olímpicos", declaró contundente, después de clasificarse para la penúltima ronda londinense tras ganar a Jasmine Paolini.

"No es fácil desconectarse por completo. Fue muy duro para mí la semana pasada cuando ocurrió el primer gran ataque. Luego, el lunes, destrozaron cuatro calles de edificios residenciales. Fue a unos 5 kilómetros de donde viven mis padres. Otra noche difícil, con muchos muertos, gente inocente, niños. No es fácil. Intento estar al tanto de todo lo que pasa. Claro que procuro que estas cosas no me afecten demasiado", prosiguió.

Mirra Andreeva y Diana Shnaider, plata en dobles en los Juegos de París / EFE

Por último, aseguró que tomará medidas al respecto. "Estoy segura de que haremos algo al respecto. Desde luego, no antes de mi semifinal. Quizá pueda hablar más de ello en Estados Unidos o donde sea, cuando tenga tiempo para reunirme con mi equipo, con las demás jugadoras y también con el Gobierno, para decidir qué vamos a hacer. Por ahora, no es en lo que estoy centrada".

¿Qué sucedió en los últimos Juegos Olímpicos?

En la pasada edición de los Juegos Olímpicos, tenistas como Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov o Liudmila Samsonova compitieron en París, aunque lo hicieron de manera neutral, sin representar ninguna bandera y sin sonar ningún himno perteneciente a su nación. En el dobles femenino, Mirra Andreeva y Diana Schnaider se llevaron la medalla de plata.

En lo puramente tenístico, Kostyuk se verá las caras en las semifinales de Wimbledon contra la checa Linda Noskova. En el otro duelo femenino también habrá una tenista de la República Checa, Karolina Muchova, que intentará evitar que Coco Gauff luche por alzar el título el próximo sábado. Uno de estos cuatro nombres será la nueva campeona de Wimbledon, destronando a Iga Swiatek.