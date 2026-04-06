Marina Bassols denuncia amenazas por apuestas: "Te voy a asesinar"

Marina Bassols, tenista española situada en la posición número 205 del mundo, denunció a través de redes sociales las amenazas que ha recibido tras haber participado en el WTA de Bogotá. Todo ello está relacionado con las apuestas deportivas, como suele ser habitual, y los mensajes de todo tipo que reciben los tenistas cuando pierden partidos.

Su comunicado iniciaba tal que así: "Hablo desde el enfado y la tristeza, pero también desde el miedo. Durante muchos años han sido numerosos tipos de insultos, pero en mi último partido ya no fue sólo eso sino amenazas de muerte. Es una barbaridad los mensajes que llegamos a recibir y, peor aún, a normalizar", criticó la jugadora. Una opinión que comparte todo el circuito.

"Somos personas que salimos a la pista a competir, a darlo todo, a trabajar por nuestras metas, por lo que amamos... Y no soy responsable de las apuestas de nadie. Sinceramente, no sé qué más se puede hacer para frenarlo, pero tener que cerrar mis redes sociales no es una opción porque no soy yo quien genera este problema", prosiguió Bassols en su escrito.

La española perdió en la fase previa del WTA de Bogotá cuando partía como favorita ante Anastasia Tikhonova. Lo más probable es que varias personas apostaran a su favor en el partido y acabaran perdiendo dinero. Todo ello llevó a que la tenista recibiera mensajes como "te voy a asesinar", "te voy a buscar la ruina", "estás muerta" o "ten cuidado por dónde pisas".

Instagram Marina Bassols / Instagram

"Las redes sociales deberían ser un lugar seguro donde compartir, apoyar y promover buenos valores, no donde se difunda odio ni amenazas de muerte. ¿Hasta dónde tiene que llegar esto? ¿De verdad tiene que pasar una desgracia para que alguien reaccione? Esto no se debería tolerar", finalizó la catalana, planteando unas preguntas que deberían responder los organismos responsables.

Otro caso de amenazas de muerte a un tenista español

Bassols no es la primera, y por desgracia tampoco la última, que recibe amenazas de este tipo. De hecho, hace dos meses le sucedió algo similar a otro tenista español: Niko Sánchez. Iba a disputar los octavos de final del Challenger de Rosario y recibió amenazas en su móvil personal antes del encuentro. "Sabemos todo de ti y de tu familia. Si no va bien, te prometo que acabaremos con tu familia. Atrévete a desobedecer y estás acabado".

Niko informó directamente de lo sucedido a la organización del torneo y a la ITF y puso una denuncia a la policía argentina. Sin embargo, no pudo olvidar estas amenazas durante el partido y acabó perdiendo en dos sets. "Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia cero y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que representen una falta de respeto o amenaza a mí o a mi familia", escribió después.