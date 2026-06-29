Maribel, hermana de Rafa Nadal, da un nuevo paso en su vida empresarial de éxito: "Qué bonito ver como niños y niñas comparten su ilusión por el tenis"

El éxito de Rafa Nadal en el tenis no se podría entender sin las figuras de su familia, especialmente la de su hermana, Maribel, quien siempre se ha mantenido alejada del foco mediático, pero que actualmente está centrada en dar un nuevo paso empresarial para hacer crecer el apellido Nadal.

Maribel se ha asociado con varios empresarios de los sectores inmobiliario y deportivo para impulsar la construcción de un gran club de tenis y pádel en Málaga, según informó 'ABC'. Se trata de una iniciativa que lleva años intentando salir adelante y que, con el proyecto liderado por Maribel, parece empezar a desbloquear una situación que permanecía estancada.

La primera vez que se habló de desarrollar este complejo deportivo fue en marzo de 2023, cuando se contemplaba una inversión cercana a los 30 millones de euros. El proyecto incluía pistas deportivas, una gran zona de aparcamiento subterráneo y espacios destinados a restauración y ocio.

El principal problema es que el desarrollo de la operación atravesó diversos inconvenientes administrativos y urbanísticos, que acabaron ralentizando su evolución durante los últimos años. Con el paso del tiempo, el proyecto incluso cambió de ubicación y pasó a plantearse sobre los terrenos del antiguo centro de raquetas de Málaga, un espacio de más de 22.000 metros.

Rafa Nadal y Maribel Nadal / Instagram @mariabel_nadal

El complejo, inaugurado en 2015 y considerado durante años uno de los mayores espacios deportivos dedicados al tenis y al pádel en Málaga, lleva tiempo prácticamente abandonado tras el cierre de sus instalaciones.

El objetivo es claro: recuperar ese espacio y convertirlo en un gran centro deportivo vinculado a la marca Nadal, por lo que el papel de Maribel resulta fundamental.

La hermana del extenista español siempre ha estado ligada al mundo del tenis y, hace un tiempo, visitó la escuela de Rafa Nadal en Hong Kong, según compartió en su cuenta de Instagram.

Noticias relacionadas

La hermana del deportista reconoció qué es lo que más ilusión le hace: "Qué bonito ver como niños y niñas locales se forman con la metodología de la @rafanadalacademy y comparten su ilusión por el tenis. Enhorabuena a todo el equipo por el gran trabajo que estáis realizando".