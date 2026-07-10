Maribel, germana de Rafa Nadal, sobre la seva infància: "Quan érem a Manacor, vivíem molt units"
El documental mostra el paper de la seva mare, la seva germana i la seva esposa
Als 40 anys i un any i mig després de retirar-se del tennis professional, Rafa Nadal va tornar a ser protagonista amb l’estrena de «Rafa», una minisèrie documental de Netflix que va arribar a la plataforma el passat 29 de maig. La producció repassa la seva trajectòria esportiva i també s’endinsa en l’etapa més personal de la seva vida després d’abandonar la competició.
Al llarg dels quatre episodis, el documental, produït per Skydance Sports, reuneix testimonis molt propers al balear, com els seus pares, la seva germana Maribel, el seu fisioterapeuta Rafael Maymó i la seva esposa, Mery Perelló.
Des de l’estrena, ha generat una gran repercussió perquè mostra el paper fonamental que han tingut les persones més properes al tennista mallorquí. Entre els testimonis més destacats hi ha els de la seva mare, Ana María Parera, i la seva germana, Maribel Nadal, que comparteixen records inèdits sobre els seus primers anys.
La vida familiar de Nadal
Un dels moments més comentats arriba quan Ana María Parera rememora els inicis del seu fill en el món de la raqueta. La seva mare explica com era la rutina diària de Rafa quan tot just era un nen i començava a mostrar unes qualitats que més endavant el convertirien en una llegenda de l’esport mundial. En recordar aquella etapa, la mare de l’extennista afirma: «Ell va començar a jugar de ben jovenet. De petit jugava a tennis tres hores i no passa res», explica.
Per la seva banda, Maribel Nadal també participa activament en el documental i comparteix records de la convivència familiar durant la infantesa. L’entorn en què van créixer va estar marcat per la proximitat dels seus familiars i per una convivència constant que va reforçar els vincles entre tots els membres de la família.
La germana de l’esportista explica: «A la nostra família, sempre hem estat molt units. Quan érem a Manacor, els nostres avis vivien al primer pis, Tony al segon i nosaltres al tercer». A més, afegeix: «Així doncs, des de ben petit sempre ha compartit molt de temps amb la nostra família i crec que això també l’ha fet créixer en un entorn molt familiar i també molt segur», explica.
Una bonita història d'amor
Un altre dels testimonis més rellevants és el de Mery Perelló, la seva dona, que per primera vegada parla extensament davant les càmeres sobre la seva relació amb Nadal. Durant el documental, recorda com tots dos es van conèixer de petits gràcies a l’estreta relació que hi havia entre les seves famílies i com aquella amistat va acabar convertint-se en una història d’amor duradora.
Mery relata alguns records d’aquella època quan assenyala: «Vam créixer en una ciutat petita. Les nostres famílies ja es coneixien abans que nosaltres naixéssim. Recordo, per exemple, haver estat a la comunió de Rafa, però és clar, jo devia tenir sis anys». «Ens vam conèixer més quan ja érem adolescents i vam començar a sortir un estiu. En aquell moment, ell anava darrere meu», revela.
El mateix Nadal confirma aquesta anècdota en reconèixer: «Jo vaig començar a enviar-li algun missatge, però ella responia sense gaire interès», continua. Més de dues dècades després, tots dos continuen compartint la seva vida i han format una família amb els seus fills.
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