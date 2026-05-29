Mariano Puerta rompe su silencio tras el episodio con Alejandro Davidovich: "Me miró como si fuera a asesinarme"

Uno de los episodios más surrealistas en Roland Garros lo ha vivido Alejandro Davidovich. El malagueño saltó a pista en el partido de segunda ronda con una ausencia sonada: la de su entrenador, Mariano Puerta. Después, en rueda de prensa, el tenista confirmó que su técnico lo había dejado tirado durante el torneo e incluso le había bloqueado en redes sociales.

Ante esta situación, y la eliminación de Davidovich en París, Mariano Puerta ha roto su silencio y ha explicado su versión en una entrevista con 'Punto de Break'. El argentino explicó su relación con el tenista malagueño y cuál fue el detonante que le hizo acabar con su relación profesional.

Alejandro Davidovich, durante Roland Garros / MOHAMMED BADRA

"Alex es un jugador que, cuando está en pista, es muy intenso, muy emocional, muchas veces puede tener reacciones un poco fuera de lugar. Quizá rozando la falta de respeto. Por ejemplo, la segunda ronda que tuvimos en el Open de Australia ya fue un partido muy difícil en ese sentido. La gente que le conozca habrá visto que, en alguna ocasión, incluso hubo alguna persona que se marchó de su box", inició.

Fue entonces cuando explicó el episodio de Roland Garros. "En el cuarto o el quinto set pasó algo feo. En un momento del partido donde intenté animarlo, donde quise empujarlo para que no perdiera el foco, Alex se dio la vuelta con una cara que parecía que me iba a asesinar: “¿Es que no ves que estoy cansado? ¿Que no me puedo mover? ¡No me vuelvas a decir nada más!”. Me lo dijo de una manera que todavía lo siento".

Después de que Davidovich, a pesar de no poder moverse, sacara adelante el partido, el técnico argentino se reunió con el manager del tenista. "Se lo dije muy claro: “Hoy es mi último día, me siento mal, tengo taquicardias”. No sé si fue por el sol, la presión o la mala sangre que me hizo lo que había pasado, pero me encontré vacío".

"No he sido una mala persona con él"

También negó que se fuera a Miami sin avisar. "Ni mucho menos. Él me invitó a que yo mismo me buscara mi propio billete. Yo no he sido una mala persona con él, nunca lo fui, desde el primer día al último fui un diez con Alex. Y él lo sabe. Recuerdo cuando empezamos a trabajar juntos cuáles fueron sus peticiones: “Mariano, lo único que te pido es que seas siempre honesto conmigo, que me digas la verdad, con respeto, pero siempre la verdad, aunque sea cruda".

Davidovich deberá iniciar su gira de hierba con un nuevo entrenador. El español está firmando una temporada para olvidar, con pocos resultados de importancia en Masters 1000 y Grand Slams. Situado en la posición número 21 del ranking, sigue siendo el segundo mejor español del circuito, aunque una victoria de Rafa Jódar en octavos de final lo dejaría en la tercera plaza.