Maria Sharapova, extenista e inversora: "Ganar 5 o 100 millones no significa tener éxito"

Maria Sharapova dejó atrás las pistas en 2020 tras una exitosa carrera. Tras lograr cinco Grand Slams, la rusa se convirtió en la principal reina del tenis de la década pasada, Serena Williams, y consiguió un registro de 647 victorias y tan solo 169 derrotas.

La exnúmero 1 del mundo se dedica ahora al mundo de las inversiones. Maria Sharapova ha construido un exitoso portafolio diversificado tras su carrera tenística, centrado en tecnología, bienestar, consumo premium y moda. Además de fundar su línea de dulces Sugarpova, que cerró, destaca por inversiones tempranas en Supergoop (una de sus inversiones más exitosas, una marca de protección solar donde fue copropietaria) y ser consejera en Moncler Group (con Stone Island).

Aunque tuvo tropiezos con proyectos como Naked Retail y Bright, su enfoque se ha consolidado en el capital privado, el sector inmobiliario y el liderazgo en empresas de consumo.

Las responsabilidades de un proyecto de inversión

En una entrevista en 'The Glossy Podcast', Sharapova dejó una de sus reflexiones más claras sobre emprendimiento y financiación. "Ganar 5 o 100 millones no significa que tengas éxito", afirmó. Para ella, levantar capital no es una meta, sino el inicio de una etapa mucho más compleja. "Supone mucha presión y una gran carga", considera.

El extenista advierte de un riesgo habitual entre emprendedores. Sharapova confunde recaudar dinero con haber conseguido algo definitivo. "Es muy fácil perder la perspectiva de tener hambre cuando estás en el camino del éxito", explicó, subrayando que el rumbo de una empresa puede cambiar muy rápido.

"Implica asumir una enorme responsabilidad: actuar y probar tu valía ante todos los que han confiado en ti”, afirmó. Su mensaje no se queda en la teoría. Sharapova ha experimentado en primera persona proyectos que no resultaron como se esperaba. Su firma de golosinas, Sugarpova, que llegó a superar los 20 millones de euros de facturación anual, puso fin a su actividad en 2021 tras casi diez años en el mercado. Otros emprendimientos también se diluyeron sin grandes titulares, reforzando su enfoque pragmático sobre el éxito.

“Que un año haya ido bien no garantiza que el siguiente también lo haga”, advierte. Para Sharapova, uno de los mayores riesgos es confiarse y creer que una etapa positiva asegura el porvenir. De ahí su insistencia en recordar los comienzos y el trabajo poco glamuroso que todo emprendedor debe asumir al arrancar.

En la actualidad, además de invertir, Sharapova ocupa un puesto en el consejo de administración del grupo de lujo Moncler y participa activamente en foros sobre liderazgo femenino e innovación. En todos ellos transmite una idea alineada con su recorrido: el verdadero desafío empieza cuando se apaga la euforia y llega el momento de demostrar, día tras día, qué se es capaz de hacer con la responsabilidad asumida.